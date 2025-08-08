Los expertos piden que cerremos con urgencia todas las ventanas y persianas a partir de esta hora

Según los expertos, existe una hora del día a partir de la cual es recomendable cerrar todas las ventanas y persianas del hogar. Este hábito no solo aumenta la seguridad, sino que también contribuye al bienestar en el interior de la vivienda. Con la llegada del verano y los cambios que trae consigo, conviene adaptar nuestras rutinas y prestar atención a ciertos detalles que hasta ahora podían pasar inadvertidos.

Cuidar la casa durante los meses más cálidos exige incorporar pequeñas acciones que, aunque sencillas, resultan esenciales. Mantener las persianas y ventanas cerradas en el momento adecuado puede marcar una diferencia en el confort y la protección del hogar, especialmente en un contexto en el que las variaciones de temperatura y las horas de mayor exposición solar requieren mayor precaución.

Cerremos con urgencia las persianas y ventanas

La realidad es que estamos viviendo un verano que llega cargado de actividad que puede acabar siendo lo que marque estos días de temporada. Sin duda alguna, tendremos que empezar a pensar en un cambio significativo de hábitos que estamos empezando a ver.

Los veranos son cada vez más y más intensos, con una serie de elementos que acabarán marcando unos días plagados de acción. De tal forma que tendremos que conectar directamente con una serie de recursos que quizás hasta ahora no sabíamos que teníamos.

Será el momento de apostar claramente por una serie de novedades que hasta ahora no habían cobrado la importancia que se merecen. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos cómo afectaba la temperatura a unos hábitos que han acabado siendo una realidad para la que debemos estar preparados.

Son tiempos de conocer perfectamente qué es lo que nos está esperando

Las persianas y las ventanas cerradas ayudan a mantener una temperatura constante en el interior de la casa, pero también evita que entren determinados elementos que llegarán a toda velocidad. Un cambio de tenencia que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días.

A partir de esta hora debes cerrar todo

Si queremos evitar esas olas de calor que nos afectan más con un calor que parece que no se marcha ni por la noche o ser conscientes de que cada vez más, llegan esas tormentas y granizadas de temporada que son una realidad en estos días.

Tal y como nos explican los expertos de Climalic, las persianas tienen una serie de beneficios que debemos conocer y que serán claves para obtener aquello que necesitamos. Queremos empezar a prepararnos para un detalle que puede acabar siendo lo que marque estos días. Cerrar las persianas es algo que necesitamos hacer, sobre todo si tenemos en cuenta que estaremos ante un detalle que puede cambiarlo todo. Estos expertos nos explican que:

Protección contra el calor excesivo. Las persianas actúan como una barrera adicional que protege tu hogar del calor excesivo. Al bloquear los rayos solares, evitan que el calor penetre en las ventanas, manteniendo el interior más fresco y reduciendo la necesidad de usar aire acondicionado. Este simple acto de bajar las persianas puede marcar una gran diferencia en el control de temperatura durante los días más calurosos.

Reducción del uso de aire acondicionado. Menos calor entrando significa menos necesidad de enfriar tu hogar con aire acondicionado, lo que se traduce en un menor consumo de energía y un notable ahorro en tus facturas. Además, al reducir el uso de aire acondicionado, también estás contribuyendo a disminuir tu huella de carbono, lo que beneficia al medio ambiente.

Aumento del confort y bienestar. El uso de persianas no solo se trata de ahorrar energía en casa, sino también de mejorar tu bienestar. Un hogar más fresco permite un mejor descanso, aumenta la comodidad y mejora tu salud al evitar la exposición continua a temperaturas elevadas.

Habrá llegado el momento de empezar a pensar en mejorar esa climatización de la casa que empieza con unas persianas adecuadas, pero también unas ventanas. Son un tipo de elemento que nos servirá para conseguir que nuestro día a día tenga una serie de novedades que serán esenciales. Con unos detalles que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo en estos días que hasta la fecha no sabíamos que tendríamos por delante. Puedes invertir en ventanas y persianas de primera calidad que aislarán la casa y te ayudarán a mantener una temperatura constante por menos dinero.