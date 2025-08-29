Real Madrid – Mallorca: a qué hora es y dónde ver en directo por TV y online en vivo el partido de Liga

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Mallorca de la Liga Este Real Madrid - Mallorca corresponde a la jornada 3 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid espera irse al parón de selecciones con un pleno de victorias en lo que llevamos de temporada

El Real Madrid espera marcharse al parón de selecciones con pleno de triunfos y para lograrlo tendrá que imponerse al Real Mallorca en el Santiago Bernabéu en este fin de semana que corresponde a la jornada 3 de la Liga. Los de Xabi Alonso han mostrado una buena versión en este arranque de temporada y esperan poder seguir con ese estado de forma, sobre todo el de Kylian Mbappé. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este apasionante duelo que se juega en Concha Espina.

Cuándo juega el Real Madrid – Mallorca: a qué hora es la tercera jornada de la Liga

El Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Real Mallorca para disputar el partido que corresponde a la jornada 3 de la Liga. El conjunto dirigido por Xabi Alonso ha conseguido ganar sus dos primeros encuentros de temporada y esperan poder sumar un triunfo más antes de este parón de selecciones que detendrá el fútbol español hasta dentro de dos semanas. Delante estará un cuadro bermellón que sólo ha sumado un punto hasta el momento, ya que debutó con derrota frente al Barcelona y no pasó del empate contra el Celta hace unos días.

A qué hora ver el Real Madrid – Mallorca de Liga online en vivo gratis

La Liga programó este emocionante Real Madrid – Mallorca que corresponde a la jornada 3 del campeonato liguero español para este sábado 30 de agosto. El horario escogido por el organismo que preside Javier Tebas fue el de las 21:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con normalidad en la previa, que no haya incidentes entre las aficiones y que el choque comience de manera puntual en el Santiago Bernabéu.

Dónde y cómo ver el Real Madrid – Mallorca en directo el partido por TV online gratis

Movistar+ fue uno de los dos operadores que adquirieron los derechos para emitir en nuestro país en exclusiva una parte del campeonato liguero español. Este Real Madrid – Mallorca que corresponde a la jornada 3 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través de los canales Movistar+ Plus o Movistar la Liga. El primero de ellos está incluido en el paquete básico de este medio de comunicación, mientras que para acceder al segundo habría que tener contratada el paquete de pago dentro de esta plataforma.

Por otro lado, todos los hinchas del cuadro madridista, del bermellón y los seguidores del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Mallorca de la jornada 3 de la Liga a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de los usuarios su página web para acceder a ella de manera sencilla con un ordenador.

Además, como es habitual, en la web de DIARIO MADRIDISTA te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda diariamente en la Liga y también respecto a la actualidad de los de Chamartín. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Mallorca desde una hora y media antes de que arranque este choque. Cuando suene el pitido final en la capital de España publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en el Santiago Bernabéu.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Mallorca

Cabe destacar que todos los aficionados del cuadro madridista y del balear que no puedan ver en directo en streaming y en vivo online este apasionante Real Madrid – Mallorca de la jornada 3 de la Liga podrán escucharlo por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, RNE, Radio Marca o la Ser conectarán con el Santiago Bernabéu para narrar minuto a minuto todo lo que suceda en Chamartín.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Real Madrid – Mallorca

El Santiago Bernabéu, que está situado en el distrito capitalino de Chamartín, será el estadio donde se juegue este vibrante Real Madrid – Mallorca de la jornada 3 de la Liga. Este campo fue inaugurado en 1947 y tiene un aforo para unas 80.000 personas, así que este sábado se espera una entrada bastante importante para ver este choque de los de Xabi Alonso. Además, hay que recordar que esta instalación es una de las sedes del Mundial de 2030 que España organizará junto a Portugal y Marruecos y se postula como la gran favorita para albergar la final.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado a José María Sánchez Martínez como el colegiado que dirija la contienda Real Madrid – Mallorca de la jornada 3 de la Liga. Controlando todo en el VAR estará Juan Luis Pulido Santana, por lo que cada jugada polémica que se le escape a su compañero tendrá que analizarla para, si lo considera necesario, advertirle y recomendarle que vaya a mirarla al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.