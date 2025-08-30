El ‘negreiro’ Sánchez Martínez repite en un Real Madrid-Mallorca tres años después de amenazar a Vinicius

Premio del Comité Técnico Arbitral a Sánchez Martínez. Este árbitro repetirá en un Real Madrid-Mallorca tres años después de cuando en este mismo partido, pero en Son Moix, no en el Santiago Bernabéu como este sábado, amenazó a Vinicius con la expulsión tras una cacería por parte de los jugadores bermellones con una patada a la tibia de Pablo Maffeo como acción destacada por su dureza.

El lateral derecho sólo vio la tarjeta amarilla y el colegiado intimidó a Vinicius con sacarle la roja por sus protestas ante la gravedad de la falta de su rival. Sánchez Martínez regresará al Bernabéu, donde posiblemente se llevará una pitada al haber sido protagonista de grandes escándalos en contra del Real Madrid. Aquel partido de Liga en 2022, pese a la victoria del equipo blanco por 0-3, quedó enmarcado para siempre por la impunidad de Maffeo y la amenaza de sanción al brasileño.

«Te expulso», le dijo Sánchez Martínez a Vinicius en plena tangana, a lo que no le quedó otra que contenerse y dejar de luchar por su integridad física. Maffeo, tres años después, está señaladísimo por la afición en Mallorca y tanto él como su entrenador, Jagoba Arrasate, desean su marcha de Son Moix. El Real Madrid buscará el pleno de puntos antes del parón de selecciones en el tercer encuentro del curso en Primera División y lo hará con el arbitraje de un colegiado que además pertenece a la oscura era Negreira.

Sánchez Martínez será el encargado de arbitrar en el Bernabéu el Real Madrid-Mallorca, asistido en las bandas por sus asistentes Raúl Cabañero y Juan José López. Manuel Pozueta será el cuatro árbitro en el estadio blanco, mientras que en la sala del VAR en Las Rozas estará Pulido Santana y González Fuertes como AVAR, colegiado que amenazó al club blanco antes de la última final de la Copa del Rey en La Cartuja.

La historia reciente de Sánchez Martínez con el Madrid y su amenaza a Vinicius

Sánchez Martínez arbitró una vez al Real Madrid en Copa la pasada temporada, en la ida de las semifinales contra la Real Sociedad en Anoeta con resultado de 0-1 a favor de los blancos, y otras veces en Liga. La última de ellas en Getafe a final de temporada (0-1) con un penalti claro no pitado a Rodrygo que a punto estuvo de provocarle un susto a los de Carlo Ancelotti. También arbitró en Athletic-Real Madrid de la jornada 19 y el Clásico contra el Barcelona en el Bernabéu de la jornada 11, ambos con derrota madridista.

Un árbitro veterano y que milita en competiciones europeas, pero polémico con el Real Madrid en las últimas campañas. En la 2021-22, como hemos contado, permitió una cacería a Vinicius, precisamente contra el Mallorca, en Son Moix, y le perdonó la expulsión a Maffeo por una entrada criminal al jugador brasileño.

También hay que recordar que Sánchez Martínez fue el portavoz de los árbitros en el caso Negreira. Y es que la polémica sobre este escándalo sigue coleando en el CTA. Los árbitros que tuvieron alguna relación con él o con su hijo siguen en el fútbol español con total normalidad, pero bajo sospecha a ojos de la mayoría de seguidores de este deporte.