Carvajal: «Lamine es un chico joven y no estuvo acertado»

Carvajal fue el jugador del Real Madrid encargado de atender a los medios de comunicación en la previa de la final de la Supercopa de España que enfrenta a los blancos con el Barcelona en Arabia Saudí. Los madridistas necesitan subir el nivel para competir contra los azulgranas y pelear por el primer título del año.

«Mañana para nosotros es un día importante, queremos llevarnos este título a casa. A nivel personal, en lo personal también es importante empatar a Luka Modric como jugador con más títulos de la historia del club», comenzó el capitán del Real Madrid.

Sobre las palabras que mantuvo con Simeone en el derbi, comentó lo siguiente: «Simplemente tenemos un aprecio mutuo. Los dos defendemos nuestro club a muerte. Él me dio su impresión, yo le di la mía. Estamos focalizados en el partido de mañana, tenemos la oportunidad de ganar un nuevo título. Lo dejamos ahí».

También habló de lo sucedido con Lamine Yamal en el último Clásico: «Es un chico joven. Creo que no estuvo totalmente acertado en esos días previos al Clásico. Pero sin más. Cada uno intenta defender lo suyo con respecto a clubes. Lamine es un gran chico. Lógicamente, no le deseo lo mejor para mañana. Pero se quedó ahí, no le doy más importancia».

También habló del momento del equipo y de Xabi Alonso: «Es verdad que el último tramo del año, el equipo no ha estado a su mejor nivel. También hemos estado condicionados por muchas bajas. El parón de Navidad nos ha venido bien a todos. A Xabi le veo tranquilo, con las ideas claras. Si que es verdad que, cuando no se dan los resultados, siempre hay un runrún. Pero estamos a muerte con él».

Sobre su futuro, acaba contrato, dijo lo siguiente: «Vengo de un proceso complejo, de una lesión grave. Realmente, lo que quiero, es entrenar y disfrutar jugando. El club sigue en la línea de lo que yo pienso. Tengo que jugar, ver el nivel que puedo mostrar sobre el terreno de juego. Si el club y yo estamos en la misma línea, no habrá ningún tiempo de problema».

Por otro lado, habló de las lesiones: «Tengo seis o siete estructuras de la cabeza que han tenido que ser retocadas. No ha sido sencillo. Ahora, parece que vamos por buen camino. El tema de las lesiones lo he comentado bastantes veces: otra vez con un Mundial de por medio, partidos cada tres días, cada vez más competiciones… los jugadores no hablamos en vano».

«Kylian para nosotros es un jugador importantísimo, es el mejor delantero del mundo y ojalá mañana pueda estar sobre el terreno de juego porque puede ser determinante», dijo sobre Mbappé.

El capitán también lanzó un mensaje a los madridistas que tienen dudas sobre este Real Madrid: «Les diría que echen la vista atrás. Vengo de una carrera muy exitosa, también de años en los que no se daba un duro por nosotros… y hemos hecho maravillas. Nosotros nos focalizamos en el partido de mañana. Tenemos mucha motivación y muchas ganas de ganar el título».

Sobre la final y el momento de ganar al Barcelona fue claro: «Siempre es un momento importante para ganar una final, y más ante el Barcelona. Es un golpe anímico positivo para los dos. Quien gane mañana, saldrá reforzado».

También habló del comportamiento del vestuario a lo largo de la temporada: «El míster es el que puede tener su opinión. Fede puede dar su opinión, entiendo que no le guste jugar de lateral, pero cuando sale se deja el alma en la posición que le toque. Y eso es con lo que me quedo yo».

Carvajal también habló de Vinicius: «Vini es importantísimo para nosotros. Creo que mañana Vini hará un grandísimo partido, estamos todos dentro, convencidísimos. Él ya ha vivido muchas veces el runrún. Está clarísimo que es un jugador increíble y estoy convencido de que mañana será un día importante y grande para él».

«Vini es suficientemente maduro para no entrar en esos piques. Yo sé que a él le gusta que le piquen porque él también pica. Él se crece en ese tipo de situaciones, se motiva», añadió.