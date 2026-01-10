Xabi Alonso: «¿Mbappé? No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones»

Xabi Alonso compareció en rueda de prensa para analizar el encuentro que enfrenta a Barcelona y Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Los blancos llegan a este encuentro tras ganar al Atlético de Madrid en las semifinales. El vasco aspira a ganar su primer título como madridista y, sobre todo, comenzar a levantar el vuelo tras una temporada llena de altibajos.

«Tenemos la oportunidad de jugar la final. Queríamos estar aquí. Hay que esperar al entrenamiento de esta tarde, pero estamos preparados para mañana. Hay que saber competir, es una final», comenzó. Sobre cómo está Mbappé, fue claro: «Está mucho mejor. La idea antes de la Supercopa era que llegaba justo a semifinales, pero teniendo en mente que podíamos valorar el que viniese. Depende de sus sensaciones. Tras el entrenamiento tendremos la información completa».

A la hora de analizar el descanso, el Barcelona tiene 24 horas más, fue claro: «Puedes tener más recuperación, pero así salió el sorteo. Ahora hay que prepararse lo mejor posible».

También analizó el estado físico de la defensa: «Están mejor, hoy por la tarde entrenaremos y decidiremos. En la defensa estamos sufriendo más inestabilidad. Hay jugadores que están haciendo un esfuerzo extra. Pero convivimos con ello. Esas ganas disminuirán las molestias y la energía va a ser buena».

«Todo puede pasar. Estamos centrados en lo que tenemos que hacer y como jugar el partido de mañana», comentó sobre el favoritismo. Además, sobre el riesgo con Mbappé, fue claro: «Hay que medir el riesgo. Saber lo que nos jugamos y asumir las decisiones. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones. Es un riesgo controlado».

Xabi Alonso también habló de Vinicius y su momento: «Cada jugador es diferente. Cada momento tienes que tener esa inteligencia. Vini es emocional. Hay que saber estar cerca del suyo. Los compañeros y el cuerpo técnico se lo hacen llegar bien. Es cuestión de momentos. Volverá a gran nivel y será decisivo. Le necesitamos sí o sí mañana».

A la hora de analizar cómo plantea el encuentro, comentó lo siguiente: «La respuesta es parecida a antes del partido del Atleti. El partido del Wanda no era referencia, pero no olvidamos. Ahora, igual. El contexto puede ser diferente. Mañana será un partido con momentos para todo. Que nos sintamos convencidos y con la energía necesaria va a ser muy importante».

También habló del físico del equipo y de Pintus: «No hacemos un planteamiento pensando en picos o altibajos. Pensamos en estar óptimos en toda la temporada. El factor de las lesiones te genera que las cargas sean diferentes y haya jugadores más estresados en este aspecto. Pintus es parte de ello, hay muy buena colaboración».

También analizó cómo ha llegado al vestuario y la importante de este encuentro: «Los proyectos evolucionan con el tiempo. Llevamos cuatro meses y poco. Estamos evolucionando en lo futbolístico, lo emocional, el espíritu del equipo. Nos sentimos conectados a los jugadores. Estos partidos pueden tener un gran impacto para lo que queda. Los jugadores están con ese compromiso del momento en el que estamos y lo que nos viene. No será decisivo, pero será importante».“

«No lo voy a descubrir yo. El nivel que ha dado es fantástico. Es un jugador diferente. No condiciona la preparación. Es un jugador desequilibrante, pero el planteamiento es el mismo», explicó sobre la importancia de Lamine Yamal.

«Es fútbol. Puede pasar de todo. Nos preparamos para ganar. Estamos convencidos», comentó. Además, dejó claro que esta Supercopa no sería una liberación: «En absoluto. Sería una alegría. Pero no me lo tomo como liberación».