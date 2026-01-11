Una obra de arte de Vinicius y un gol de locura de Gonzalo deja con vida al Real Madrid en la Supercopa

Vinicius Junior y Gonzalo sostienen al Real Madrid en la Supercopa de España. Los dos fueron los encargados de empatar el partido en el descuento de la primera parte, con sendos goles que fueron el 1-1 y el 2-2. De esta forma, el conjunto blanco consiguió mantenerse con vida en el partido, tras los goles de Raphinha y Lewandowski.

Vini apareció, por fin, en el Clásico de la Supercopa de España 2026. El madridista se fue en velocidad para empatar el choque al borde del descanso, aunque no fue el último antes del intermedio. El brasileño puso fin a su mala racha con una obra de arte, tirándole el túnel a Koundé, lanzando el autopase en el área con el que dejó por el suelo también a Cubarsí, antes de batir por raso a Joan García.

Era el primer gol de Vinicius en los últimos 18 partidos. No marcaba desde que lo hiciera contra el Villarreal el pasado 4 de octubre. Al borde del descanso, secaba su mala racha goleadora y lo hacía de manera espectacular. Un golazo a la altura de ese futbolista que deslumbró hace más de una temporada a todo el mundo, al que no le dejaron ganar el Balón de Oro y que, desde entonces, había prácticamente desaparecido.

Pero como las grandes estrellas, apareció para devolver al Real Madrid a la final, en la que mandaba el Barcelona gracias a un tanto de Raphinha. Vini se fue en velocidad y aprovechó un pase de Gonzalo, encaró a Koundé y le tiró el caño. Se fue y, en lugar de tirar, aunque podía haberlo hecho, prefirió volver loco también a Cubarsí antes de mandar el balón al fondo de la red.

Fue al borde del descuento. Un descuento para la historia. Con el tiempo ya cumplido, Lewandowski marcaba el 2-1 y, de nuevo, el Real Madrid empataba. El conjunto blanco disponía en el cinco de añadido de un córner que Munuera dejaba lanzar pese a que había dado tres minutos. El centro lo remata Huijsen y Raphinha hace una salvada espectacular bajo palos. Pero el rechace le cae a Gonzalo, que cayéndose de espaldas y después de que le rebotara el balón en el muslo izquierdo, la pega con la pierna contraria y manda al larguero un disparo que terminó en el fondo de la red.