Así fue la espectacular ceremonia de la final de la Supercopa: luces, drones y fuegos artificiales

Los prolegómenos de la final de la Supercopa de España estuvieron marcados por una espectacular ceremonia de clausura. En ella, se pudieron ver en el cielo de Yeda drones y fuergos artificiales, mientras que sobre el césped se proyectaron diferentes vídeos y todo terminó con el escudo de ambos equipos, Barcelona y Real Madrid.

Ambos transatlánticos del fútbol español buscan en Yeda, Arabia Saudí, el primer título de la temporada. Los blancos llegan a este encuentro tras haber eliminado al Atlético de Madrid en semifinales, mientras que los azulgranas golearon al Athletic.

Hay que recordar que la próxima edición, la de 2027, no se celebrará en Arabia Saudí, ya que el país de Oriente Medio alberga la Copa de Asia. En principio, el próximo año se jugará este torneo en Qatar, aunque las negociaciones siguen abiertas.