Benzema: «El Real Madrid juega en casa aquí en Arabia Saudí»

Karim Benzema asistió al Alinma Stadium este domingo en Yeda para presenciar la final de la Supercopa de España entre Barcelona y Real Madrid. El delantero ex madridista confirmó que el equipo blanco jugará como si fuese en casa con innumerables aficionados madridistas en las gradas del estadio.

En la previa del partido, Karim Benzema fue preguntado por su previsión de la final de la Supercopa de España: «Es un partido muy bueno para las aficiones. Perfecto aquí en Yeda porque tenemos un estadio muy grande. Y es un encuentro muy importante».

«Significa muchas cosas tener esta final de la Supercopa en Arabia Saudí. Hay muchos aficionados de ambos equipos, sobre todo muchos madridistas. El Real Madrid va a jugar en casa. Es muy bueno para el fútbol saudí que los dos mejores del mundo jueguen una final aquí. Y también muy bueno para los españoles para ver otro país y un gran proyecto como este».

Alineación del Real Madrid en la final

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos con el Barcelona en la final de la Supercopa de España tiene como gran novedad la suplencia de Mbappé y la titularidad de Gonzalo. En un primer momento, Arda Güler iba a partir de inicio reforzando el centro del campo, pero era un error, tal y como reconoció el club blanco. El donostiarra también reconoció que el galo está «para unos minutos».

Courtois es el portero del Real Madrid en la final. En el lateral derecho forma Valverde, mientras que el costado izquierdo es para Álvaro Carreras. En el centro de la defensa, Raúl Asencio es fijo, mientras que a su lado forma Dean Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni forma en el corte, mientras que a su lado juega Camavinga. Jude Bellingham estará por delante, tratando de dar sentido al juego madridista. El inglés debe mejorar notablemente su rendimiento tras el duelo contra el Atlético de Madrid. Y arriba, Xabi apuesta por tres: Rodrygo Goes, Vinicius y Gonzalo.