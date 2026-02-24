Pedri y Ferran eligen al jugador del Real Madrid que ficharían: los dos coinciden

Pedri y Ferran Torres han reconocido el peligro que tiene el Real Madrid a pesar de no vivir su mejor temporada. A pesar de que el FC Barcelona recuperó el liderato el pasado fin de semana, el conjunto de Hansi Flick es consciente de que aun es pronto para confiarse en ganar la Liga. Es por ello que ambos dejaron un momento morboso en televisión que no pasó desapercibido en redes sociales.

Con apenas un punto de distancia entre ambos, ninguno cree ni mucho menos que la Liga está sentenciada: «Al final hay tantos partidos y tantas competiciones que casi no nos da tiempo a pensar en qué competición estamos jugando. Nosotros, si tenemos algo, es mucha confianza en nosotros mismos, así que creemos que vamos a ganar todo lo que esté en nuestras manos mientras sigamos vivos. A partir de ahí, partido a partido y llegar lo más alto posible», comentó Ferran.

En los últimos Clásicos ha habido bastante tensión. Después del partido en el Santiago Bernabéu, la tangana con Lamine Yamal dio la vuelta al mundo y eso provocó una tensión que hacía tiempo que no se veía entre Barça y Real Madrid. Eso, sumado a la final de la Supercopa de España. Aun así, los dos futbolistas culés coincidieron en que no existe mala relación entre ambos vestuarios.

«Nos llevamos bien. No somos amigos al nivel de llamarnos todos los días, pero nos llevamos bien», confesó Pedri antes de que les preguntasen cuál sería la estrella que se llevarían al Camp Nou: «Mbappé», concluyeron ambos sin duda alguna en una entrevista en El Hormiguero. El delantero del Real Madrid ha sido una bestia negra para el Barcelona con seis goles en seis partidos, dejando para la historia su hat-trick en el estadio azulgrana la pasada temporada. Aun así, Kylian tan solo ha podido gozar de un único triunfo apenas hace unos meses, en el último Clásico de Liga el pasado mes de octubre.

En su etapa en el PSG también supo hacer daño a los culés con otros seis goles en cuatro partidos de Champions, marcando otro hat-trick y un doblete para eliminarles de la máxima competición europea. Un fichaje que vendría de perlas a un FC Barcelona que no tiene un jugador de tal dimensión ya que en su plantilla conservan un Robert Lewandowski que en agosto cumplirá 38 años.