Un enganchón entre Vinicius y Lamine Yamal genera una gran tangana al final del Clásico

El Clásico terminó con una tremenda tangana entre los jugadores del Real Madrid y FC Barcelona con dos claros protagonistas: Vinicius Júnior y Lamine Yamal. Al terminar el partido, y con el ambiente más tenso que nunca entre los dos banquillos después de una semana de intercambio de dardos, la burbuja estalló hasta tal punto que la policía tuvo que intervenir para evitar que el asunto fuese a mayores.

A los pocos segundos de que Pedri fuese expulsado por una patada a Aurelién Tchouaméni, se vio cómo ambos cuerpos técnicos se enzarzaron, donde varios jugadores estaban fuera de sí. El brasileño, que ya venía enfadado después de ser sustituido por Xabi Alonso, ya venía de picarse con Lamine cuando ambos estaban en el terreno de juego: «Solo dais pases atrás», dijo el carioca con sarcasmo.

Pero el asunto no quedó ahí. Al terminar el partido, se vio a Yamal fuera de sí retando a varios jugadores del Real Madrid con irse fuera para «seguir la conversación». Una provocación que hizo que Vinicius fuese directo al túnel de vestuario para ir directo a por el delantero, a pesar de que previamente el cuarto árbitro le pido que «No entrase». Tanto a Frenkie de Jong como Raphinha no les gustó la respuesta de Vinicius y fueron directos a por él. Varios del equipo de Xabi tuvieron que sujetar a Vini mientras el jugador seguía aceptando el desafío de irse con el a charlar dentro de los vestuarios.

Un momento muy caliente que terminó ahí ya que, mientras Lamine Yamal se marchaba cabreado, Vinicius Junior se fue con sus compañeros al césped para celebrar una victoria que, más allá de ser un Clásico, supone una rendida de cuentas con el eterno rival. Sin duda, un tema que traerá mucha cola entre ambas aficiones.