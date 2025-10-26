Vinicius estalla contra Xabi Alonso tras ser sustituido en el Clásico y se marcha directo al vestuario

Vinicius Junior se enfadó mucho al ser sustituido del Clásico a los 72 minutos. El brasileño no entendía que fuese el elegido para abandonar el terreno de juego cuando vio su número en el cartel luminoso del cuarto árbitro. Empezó a hacer aspavientos y gestos de desaprobación ante la decisión de Xabi Alonso de sacarle del campo por Rodrygo. El camino hacia el banquillo del delantero fue tenso, pero cuando llegó, sin mirarse con el donostiarra y manifestando su enfado, decidió irse hacia el túnel de vestuarios, abandonando el campo. Ocho minutos después, regresó al banquillo.

No es la primera vez que Vinicius se indigna al ser sustituido. La última vez, sin ir más lejos, sucedió el pasado miércoles, en el encuentro que enfrentó al Real Madrid y a la Juventus a los 84 minutos. El brasileño también se enfadó con Xabi Alonso y abandonó el estadio Santiago Bernabéu muy molesto con el donostiarra, con quien mantiene una relación compleja desde el primer día.

Hay que remontarse al Mundial de Clubes para encontrar los primeros momentos tensos entre ambos, especialmente en la víspera de las semifinales contra el PSG, cuando Xabi Alonso tenía claro que iba a ser suplente ante los de Luis Enrique. Finalmente, fue titular tras la lesión de Trent. También saltaron chispas entre ambos en Oviedo, cuando fue suplente y saltó al campo en el segundo tiempo para dar una asistencia y marcar un gol.

Vinicius no marcó en el Clásico, pero tampoco le hizo falta para ser determinante. El brasileño fue uno de los grandes protagonistas del duelo que midió al Real Madrid y al Barcelona, explotando la banda izquierda, donde hizo pasar una tarde complicada a Koundé. El atacante sigue en un gran estado de forma y, contra los azulgranas, estuvo más que notable, aunque Xabi Alonso decidiera quitarle.