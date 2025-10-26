Escándalo en el Clásico: Soto Grado le anula un gol a Mbappé por un fuera de juego milimétrico

Soto Grado le anuló un golazo a Kylian Mbappé por un fuera de juego milimétrico. El colegiado no concedió el primer gol del Real Madrid porque el francés, según el frame, tenía en posición antirreglamentaria la parte exterior del pie. Por ese motivo, algo inapreciable a simple vista y que no le dio ningún tipo de ventaja, le anuló el gol a Mbappé. En el momento del pase de Güler –algo de lo que también hay dudas, puesto que puede ser que toque Fermín– el delantero madridista tenía adelantado su pie.

El gol ni siquiera fue mostrado en repetición en la televisión, debido a las dudas más que evidentes que había. Soto Grado tardó en dar validez al tanto, a la espera de que lo revisaran desde el VAR. Confirmó a los jugadores del Real Madrid que estaba esperando a que tiraran la línea para ver si Mbappé estaba adelantado al recibir el pase e, instantes después, lo anuló.

El público del Bernabéu estaba ya caliente, después de que en el minuto 4 hubiera acudido al VAR para revisar un penalti que había pitado sobre Vinicius, después de una zancadilla de Lamine Yamal. Entonces, comenzaron a acordarse de Negreira, mientras que cuando anuló el gol por un fuera de juego milimétrico, se comenzó a cantar «¡corrupción en la Federación!».

De nuevo, los famosos frames elegidos volvieron a perjudicar al Real Madrid. La posición de Mbappé era más que ajustada y la imagen emitida por después en televisión no hizo más que confirmarlo. El delantero madridista tenía, supuestamente, una parte del pie en fuera de juego, por lo que desde el VAR invalidaron el tanto.

La decisión no hizo más que calentar a un Bernabéu que estaba ya enfadado con el árbitro después de anularle un penalti a Vinicius tras una zancadilla de Lamine Yamal. Soto Grado lo pitó en directo, pero después de que le llamaran del VAR anuló el penalti que había señalado. Esa acción sucedió en el minuto 2 de partido y tardó otros tantos en acudir al monitor para revisarlo.