Camavinga regala por Navidad una escuela y una academia de fútbol a Angola: «Quería contribuir a mi país»

Eduardo Camavinga ha aprovechado las vacaciones de Navidad para dar un regalo muy especial a Angola, su país de nacimiento. El centrocampista viajó hasta el país africano después del último partido del año del Real Madrid para inaugurar una escuela y su propia academia de fútbol para ayudar a los niños más desfavorecidos.

Y es que, pese a los focos de jugar en el Santiago Bernabéu, el futbolista no ha tenido una infancia fácil para llegar hasta la cima. Nacido en un campo de refugiados en la ciudad de Cabinda, su familia se vio obligada a huir del país por la guerra con la República del Congo. Es por ello que, dos años después de su nacimiento, Camavinga se mudó a Francia en 2003 a una pequeña ciudad llamada Fougeres, a 50 kilómetros de Rennes.

«Decidí fundar una academia de fútbol y una escuela para jóvenes aquí para contribuir a mi país. Estoy lleno de alegría y mis padres están orgullosos», confesó después de un día en el que estuvo paseándose por las calles de Angola. Una experiencia en la que valoró la importancia de poner los pies en la tierra cuando hay fama y éxito: » Vivimos en gran privilegio, sin darnos cuenta siempre. Disfruta de los tuyos estas fiestas. Feliz Navidad», explicó.

A sus 23 años, Camavinga lo ha ganado todo ya con el Real Madrid. Llegó en verano de 2021 por poco más de 30 millones de euros del Lille y en su primer año conquistó Liga y Champions. Con Xabi Alonso, el galo ha jugado seis partidos de titular sumandos dos goles y una asistencia. Eduardo sabe que tendrá su oportunidad de seguir sumando actuaciones y tener más protagonismo para llegar en plena forma para el Mundial del próximo verano. En Catar se quedó a las puertas después de caer en la tanda de penaltis ante Argentina y en Estados Unidos buscará su revancha.