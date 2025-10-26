Soto Grado anula el penalti de Lamine Yamal a Vinicius entre gritos de «¡Negreira!» del Bernabéu

Soto Grado anuló un penalti cometido por Lamine Yamal a Vinicius en el minuto cuatro del Clásico, después de revisarlo en el VAR. Primero comprobaron que no había fuera de juego en el arranque de la jugada por parte del brasileño y, después, le llamaron a verlo al interpretar que era el delantero el que pegaba una patada al internacional español.

El colegiado lo tuvo claro en directo, pero desde el VAR, donde estaba Iglesias Villanueva, interpretaba que era un error claro del árbitro y le llamaba para revisarlo. Cuando el árbitro acudió al monitor, el estadio, consciente de que podía anularlo, comenzó a cantar «¡Negreira, Negreira!». Mientras que una vez que se desdijo de su primera decisión, comenzaron a cantar «¡corrupción en la Federación!».

Soto Grado lo tuvo claro nada más verlo en directo. Vinicius entró en el área y, cuando fue a chutar, golpeó la pierna de Lamine Yamal, cayendo al suelo. El árbitro entendió que el español zancadilleaba al delantero brasileño y pitó el penalti. Sin embargo, desde el VAR tenían otro pensamiento. Iglesias Villanueva le llamó para anularlo.

De Lamine Yamal y Vinicius al escándalo mayor

Minutos después, Soto Grado le anuló un golazo a Kylian Mbappé por un fuera de juego milimétrico. El colegiado no concedió el primer gol del Real Madrid porque el francés, según el frame, tenía en posición antirreglamentaria la parte exterior del pie. Por ese motivo, algo inapreciable a simple vista y que no le dio ningún tipo de ventaja, le anuló el gol a Mbappé. En el momento del pase de Güler –algo de lo que también hay dudas, puesto que puede ser que toque Fermín– el delantero madridista tenía adelantado su pie.