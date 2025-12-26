Courtois, el candado del fútbol en 2025

Thibaut Courtois ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes nombres propios del Real Madrid en este 2025. No ha sido un gran año para el club blanco, con demasiados vaivenes deportivos y de rendimiento. Mitad de año con Carlo Ancelotti y otra mitad con Xabi Alonso, con ambos el belga ha sido el cerrojo merengue, un futbolista imperturbable que no entiende de baches, sino de resultados y paradas. Su regularidad sumada a su excepcionales capacidades le colocan como el sostén de este Real Madrid junto al otro brillo, en la otra punta, Kylian Mbappé.

El belga sigue siendo un seguro para el Real Madrid. A sus 33 Courtois es pura madurez y solvencia bajo palos, para muchos el mejor portero del mundo. En los momentos de mayor flaqueza del equipo blanco, ahí apareció el internacional por Bélgica, entre paradas salvadoras para sostener a un Madrid irregular este 2025.

El papel de Courtois durante este año es una de las pocas lecturas positivas que deja el Real Madrid, sinónimo de regularidad y paradas, siempre activo, siempre predispuesto, siempre alerta. El meta es, junto a Mbappé, la referencia estelar de este equipo que se sostiene y sobrevive cuando vienen mal dadas gracias a las paradas del primero y de los goles del segundo.

Los problemas en defensa del Real Madrid han dejado hueco y espacio para que Courtois aparezca más de lo debido. Este 2025 el guardameta blanco tiene un buen número de paradas salvadoras, de acciones de gran valor, de reacciones milimétricas, manoplas y estiradas. Y es que el belga no es solamente un portero de gran envergadura dada su altura, es también un portero de grandes reflejos y muy sólido en todas las facetas que requiere un cancerbero de su categoría.

Hay un dato que confirma el gran año que ha completado Thibaut Courtois, un año en el que confirmó que una grave lesión puede quedar atrás, puede servir para volver más fuerte, más sólido, más vivo. Los registros de Opta reflejaron que la percepción también es tangible. No ha habido un portero en 2025 que haya acumulado más paradas que el belga, ningún portero ha alcanzado las 174 paradas que ha sumado Courtois con el Real Madrid.

«No hay portero en las cinco grandes ligas europeas que, sumando todas las competiciones, haya hecho más paradas en este año 2025 que, el guardameta del Real Madrid, Thibaut Courtois (174 intervenciones). Salvador», escriben desde Opta para confirmar el excepcional año que ha disputado el portero blanco.

Esta temporada, con Xabi Alonso ya como líder, Courtois sigue siendo el sostén del equipo. En lo que va de curso ha disputado 23 partidos entre Liga y Champions League, perdiéndose solo un partido por gastroenteritis (ante el Olympiacos) y duelo de Copa del Rey, donde tuvo descanso. Tanto en Liga como en Champions promedia menos de un gol por partido.

Thibaut Courtois sigue siendo un cerrojo en el Real Madrid, un jugador trascendental en la fisionomía del club blanco, líder bajo palos y también en el vestuario. No hay nada que haga pensar que este 2026 cambie algo en este sentido, al mejor portero del mundo aún le queda cuerda para rato.