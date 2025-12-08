Courtois tira de autocrítica tras la derrota contra el Celta: «Hay que sacar conclusiones…»

Thibaut Courtois tiró de autocrítica en sus redes sociales después de la dura derrota del Real Madrid en el Santiago Bernabéu a manos del Celta de Vigo. Los blancos se dieron un tiro en el pie en un partido en el que no les salió nada y acabaron desquiciados con el árbitro y con tres jugadores expulsados.

«Muy frustrados con lo que ha pasado. Levantarse y recomponerse, no hay tiempo para lamentarse, pero si para sacar conclusiones», señaló Courtois a través de sus redes sociales una vez acabó el partido contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu.

El portero belga, uno de los capitanes del vestuario, demostró porque merece el brazalete y fue uno de los únicos jugadores del Real Madrid que dio la cara tras la debacle y se expresó en sus redes sociales poco después del pitido final. Mostró su frustración por la derrota, pero dejó claro que el equipo debe sacar conclusiones tras ganar solamente un partido de los últimos cinco en Liga.

Courtois, además, junto con Rüdiger, fueron los únicos jugadores del Real Madrid que a pesar de la derrota se quedaron sobre el césped del Santiago Bernabéu agradeciendo a la afición el apoyo durante el partido. El resto de la plantilla se fue directa para vestuarios poco después del pitido final.

Dos goles recibió Courtois a manos de un Celta que conquistó el Bernabéu en una noche histórica para el conjunto gallego. Pero poco más pudo hacer el belga que estuvo vendido en ambas acciones. La segunda ya en el tiempo de descuento solo ante el delantero rival. Y en el primer tanta del cuadro celeste con una gran permisividad defensiva que dejó rematar al delantero libre de marca en el área madridista.