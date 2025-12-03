Courtois: «No hay ningún problema con Xabi, hay que dejar de hablar y actuar»

Courtois compareció ante los medios de comunicación en la zona mixta de San Mamés tras la gran victoria del Real Madrid contra el Athletic por 0-3 con doblete de Mbappé y gol de Camavinga con asistencia del francés. El partido del portero belga volvió a ser determinante con varias paradas de mérito cuando el partido iba 0-1.

«Hoy era como una final en un campo complicado aunque ellos no están en un momento bueno. Pero venían de ganar. Y obviamente, después de nuestros empates y la victoria del Barcelona, teníamos que ganar. Hemos hecho un gran partido y es así como tenemos que seguir», comenzó señalando Courtois ante los medios.

«En Atenas yo no estaba. No sé quién ha hablado y quién no. Al final es el orgullo de nosotros como jugadores del Real Madrid. Tenemos que dar más en el campo. Y sobre todo en la primera parte del Girona no dimos lo suficiente. Tenemos que saber que hoy en día en el fútbol si no jugamos al 100% de intensidad cada equipo te puede poner en peligro. Y no siempre se puede remontar», añadió el portero madridista.

«Hemos dicho que hay que dejar de hablar y actuar. Y eso es lo que hemos hecho. Son partidos diferentes. Athletic juega con una línea alta y deja más espacios. Y lo que nos ha complicado más es contra Girona o Elche cuando se ponen a defender. Y ahí es donde podemos mejorar contra los bloques bajos. Hemos hecho un gran partido colectivo. Hay que seguir trabajando», señaló Courtois en zona mixta.

«Somos un equipo y cada uno tiene sus cualidades para ayudarnos. No son solamente Kylian o yo. Todos han hecho un gran partido. Cada uno quiere sumar su granito», dijo el belga.

«Yo estoy feliz por las paradas. Sobre todo la segunda. Desde el punto de vista de un portero es bonito porque veo el tacón de Nico a Berenguer y yo reduzco bien para tapar el disparo con la mano. Como portero es bonito de ver. Y los goles de Kylian… jugar con él es mejor que jugar contra él. Las arrancas que tiene no las tiene nadie. Que suerte de jugar con él. Y Rüdiger es una suerte jugar con él. El año pasado jugó al límite. Es un gran central», analizó Courtois ante la prensa.

«Mbappé es el mejor del mundo. Quizás Haaland se acerca a él, que también marca muchos goles. Está muy bien tenerlo así y tomar ventaja de eso. Tenemos que creer otros espacios cuando lo cubran. Todos nos podemos beneficiar. Podríamos haber marcado más de tres», añadió el portero del Real Madrid.

«No hemos hablado de la victoria del Barça. Teníamos que ganar porque no llevábamos una buena racha en Liga. Tres de 9 no es bueno. La imagen también. Por eso también es importante ganar. Sobre todo para las sensaciones. Estamos contentos de volver al Bernabéu. No ayuda jugar tantos fuera de casa», dijo el belga.

«Siempre estamos cerca de Xabi. Estamos en el Real Madrid y cada pequeño gesto se analiza por diez. Somos personas y a veces vamos con las tensiones altas. No hubo problemas con el mister. Siempre en las relaciones van un poco mejor o un poco peor. Pero los jugadores nunca hemos pensado en no estar bien con él. Estamos siempre bien. Nunca ha habido un problema con Xabi. Desde fuera se hace mucho ruido y dentro no es así. Pero tampoco podemos salir a desmentir todo. No se la jugaba Xabi. No es así. Estamos bien», concluyó siendo muy claro Thibaut.