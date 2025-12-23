La solución que Jorge Valdano da a Vinicus para volver a conquistar al Bernabéu: «Lo va a resolver…»

Vinicius Junior atraviesa su peor momento en el Real Madrid desde que se convirtió en una estrella. El futbolista brasileño recibió los pitos del Santiago Bernabéu en el último partido del año, la victoria por 2-0 ante el Sevilla. Después de 14 partidos sin marcar, la solución para reconciliarse con la afición blanca pasa por volver a brillar sobre el césped. Así lo ve Jorge Valdano, que fue jugador y entrenador del conjunto merengue y conoce de cerca lo que está pasando Vinicius. «Lo va a resolver jugando», ha pronosticado el argentino.

Valdano ve claros los motivos del descontento del público madridista con su número siete, que se corresponde con su rendimiento en el campo y no achaca a su situación contractual con el Real Madrid. «Lleva muchos partidos sin marcar goles y sin pesar como pesaba dentro del campo, y esto también contribuye a esta insatisfacción del público. A nada que sea capaz de recuperar el nivel recuperará los aplausos», ha afirmado el ex futbolista sobre la situación de Vinicius.

Los abucheos son una ‘receta’ habitual en el Santiago Bernabéu cuando los resultados y el juego del equipo no acompañan. El ejemplo más cercano en el tiempo es el de Aurélien Tchouaméni. El centrocampista francés fue pitado por el público del coliseo blanco durante la pasada temporada, tras una serie de malas actuaciones. El propio jugador reconoció meses después que los silbidos le «ayudaron a dar un paso adelante» para recuperar su mejor versión. A esto mismo alude Jorge Valdano, que ha normalizado esta postura de la afición: «Esto que ha vivido Vinicius lo ha vivido media humanidad futbolística en el Santiago Bernabéu. No es campo fácil cuando las cosas no salen y él está sufriendo ahora la consecuencias».

El consejo de Valdano a Vinicius

Para el argentino, la clave reside en tu actitud y cómo consigues levantarte ante este descontento del público. El camino a seguir es el que ya atravesó Tchouaméni meses atrás. Valdano también ha comentado su propia experiencia en su intervención en Movistar Plus, donde ha señalado que también sintió el descontento del público durante su etapa de jugador del Real Madrid. «A mí también me pitaron y fue duro», confirmó el que fuera futbolista merengue entre 1984 y 1987.

En las situaciones difíciles es cuando se forjan las estrellas en el conjunto blanco, y ese es el objetivo de Vinicius si quiere volver a reconciliarse con su afición. «En esos momentos hay que mantener una cierta frialdad y tener la valentía de tener la pelota, de pedirla en todo momento y no esconderte… porque entonces no vales para este club», ha sentenciado Valdano. Precisamente, una constancia y valentía que han sido el santo y seña de Vinicius durante su carrera y que debe retomar ahora. «Esa es su principal característica» según el argentino.