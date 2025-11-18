Tchouaméni: «Los pitos del Bernabéu me ayudaron a dar un paso adelante»

Aurélien Tchouaméni confesó uno de los momentos que le hizo crecer en el Real Madrid. El centrocampista es ahora uno de los pilares de Xabi Alonso en el equipo blanco es muy querido por la afición, pero hubo un día hace no tanto en el que el Santiago Bernabéu le pitó por una serie de malas actuaciones. «Los pitos me ayudaron a dar un paso adelante», admitió el francés unos meses después de ese partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo.

Tchouaméni recordó el episodio vivido con la exigente grada del Bernabéu aquel día después de caer por 5-2 en la Supercopa de España ante el Barcelona, partido del que el francés se vio como «culpable». «Empezó el partido y jugué en el centro del campo. Arrancamos, me dan el balón y ahí están los silbidos. En la tele no se ve, pero en mi cabeza pensé, ‘¿es para mí?’ Luego pitan a Lucas Vázquez y dije, ‘vale, somos Lucas y yo’», contó.

«Me dan tres o cuatro balones y me pitan en todos. Tienes dos opciones: o te caes, o haces tu juego y a medida que sigas haciendo cosas buenas, los silbidos serán cada vez menos. Aquel día hice un gran partido. Primero una buena jugada, luego dos buenas jugadas y al final nada. Cuando lo pienso, estoy seguro de que fue un momento importante en mi carrera que me ayudó a dar un paso adelante», reconoció.

La nueva vida de Tchouaméni con Xabi

Ahora, con Xabi Alonso, «el primer día» tuvo una reunión con vídeo para abordar cuestiones sobre «posicionamiento y lo que podía mejorar, juego con y sin balón». «Desde el principio de la temporada he notado que he mejorado en ciertos aspectos: la posición con el balón, el juego hacia delante, posicionamiento. Puedes correr mucho, pero también tienes que ser capaz de correr con eficacia. A veces no tienes que esforzarte mucho para recibir el balón en la posición correcta y gastas menos energía», señaló.