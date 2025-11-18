«Hay nervios con Xabi Alonso»

Xabi Alonso no las tiene todas consigo en el Real Madrid. En algunos sectores del club existen «nervios» con los planteamientos del técnico tolosarra y con su gestión del vestuario. Eduardo Inda desveló en exclusiva en El Chiringuito de Jugones que el entrenador no tiene un apoyo unánime en muchas de su decisiones dentro del club y eso que su andadura en el equipo blanco no llega ni al medio año de vida.

«Yo lo primero que voy a decir es que Xabi Alonso me cae bien, pero que hay muchos nervios y eso que va líder el Real Madrid. Seamos conscientes de que el Madrid es tan exigente que cuestiona al entrenador que tiene líder al equipo. ¿Hay nervios en la entidad blanca? Sí. En algunos sectores del Real Madrid se considera que no controla del todo al vestuario», aseguró el director de OKDIARIO en su regreso al programa de Josep Pedrerol.

Inda explicó que hubo dos partidos que cuestionaron especialmente la trayectoria de Xabi Alonso al frente del Real Madrid. «Insisto, es un entrenador que va líder en la Liga. Pero en la Champions el último partido fue para olvidar y el resto de la trayectoria tampoco es para tirarse de los pelos. Hay alguna crítica en la entidad. Hay dos partidos que no han gustado. Uno es el del Metropolitano y otro es el del Liverpool», añadió.

Finalmente, el director de OKDIARIO no tuvo reparos en confirmar que hay malestar por el juego del equipo y su planteamiento en los grandes días. «Se considera que el equipo juega más como uno pequeño que como uno grande. No creo que esté cuestionado en este día 18 de noviembre, pero creo que hay nervios. A mi me hace gracia, nervios cuando el equipo está líder en la Liga», explicó Inda sobre un Xabi Alonso que genera algunas incertidumbres.