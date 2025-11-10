Xabi Alonso tiene un parón para reflexionar

Lo peor que le puede pasar a un equipo como el Real Madrid es no jugar inmediatamente después de un mal resultado. Esto es precisamente lo que les ocurre a los blancos. Los madridistas no volverán a disputar un partido hasta el domingo 23 de noviembre, por lo que tendrán por delante 14 días en los que se hablará, escribirá y reflexionará mucho. Y esto es, precisamente, lo que deben aprovechar Xabi Alonso y su cuerpo técnico en Valdebebas.

El Real Madrid no está bien, pero en estas dos semanas sin partidos, Xabi Alonso y los suyos están obligados a trabajar para reconducir una situación que, en estos momentos, es cuanto menos preocupante. Todo lo que se había hecho bien en los primeros meses de temporada se ha ido desmoronando tras el Clásico. Si la goleada recibida en el derbi fue un toque de atención, lo sucedido ante el Liverpool y frente al Rayo Vallecano ha hecho saltar todas las alarmas.

El Real Madrid se ha desmoronado. Todos los cambios que había logrado Xabi Alonso se han ido a la deriva en una semana dramática, donde lo peor son las sensaciones. El criterio defensivo se esfumó, el sacrificio de los delanteros desapareció y las ideas se fueron de la cabeza del donostiarra. La parte positiva es que en el vestuario tienen claro que todo es fruto del mal rendimiento de un equipo que debe mejorar cuanto antes.

Un regreso frenético

El Real Madrid tendrá un regreso tras el parón de selecciones de alto voltaje. Los blancos volverán a jugar contra el Elche en el Martínez Valero el domingo 23 de noviembre a las 21:00. El miércoles siguiente visitarán el Pireo para enfrentarse al Olympiacos en una nueva jornada de Champions League. A su regreso, viajarán nuevamente para jugar contra el Girona en Montilivi el domingo 30 de noviembre.

Antes de volver a jugar en el Santiago Bernabéu, donde recibirán al Celta de Vigo, los blancos deberán visitar San Mamés el miércoles 3 de diciembre, en un encuentro adelantado de la jornada 19 de la Liga, debido a la participación de ambos equipos en la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Tras el duelo contra el Celta de Vigo, el Real Madrid cerrará el año en casa con un siempre apasionante partido frente al Manchester City, recibirá al Sevilla y visitará Vitoria para jugar contra el Alavés. Además, deberá disputar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey frente a un rival de inferior categoría, en un encuentro que se jugará fuera del Santiago Bernabéu.