Xabi Alonso: «Hay que tener exigencia, pero también mesura»

Xabi Alonso atendió a los medios de comunicación tras el empate a cero que firmaron Rayo Vallecano y Real Madrid en el estadio de Vallecas. Los blancos no tuvieron ni fútbol ni pegada y suman el segundo pinchazo seguido de la semana. Los madridistas tienen un problema que deberá solucionar el donostiarra, aunque lo que es una realidad es que se van al parón de selecciones con muchas dudas.

«Estamos muy preparados para un partido exigente. Nos ha costado, como en los años anteriores. Te exige mucho el Rayo Vallecano y te llevan a un ritmo frenético, como ha sucedido hoy», comenzó el entrenador del Real Madrid. A la hora de explicar como está el equipo, fue claro: «Hay cuesta llevar el parido al terreno que uno quiere. Tratamos de ser muy estables. La Liga es partido a partido y hoy no se ha podido ganar».

«Me preocupa el seguir querer creciendo y mejorando haciendo una autocrítica positiva. Estamos en noviembre. Hay que tener exigencia propia y, también, mesura», analizó. Sobre los duelos, fue claro: «Han sido muy disputados. En la segunda parte han aguantado muy bien, una pena que no hemos podido desequilibrar. Han aguantado bien. No es una falta de intensidad».

Sobre las ayudas de los delanteros en defensa, comentó lo siguiente: «En la segunda mitad se descontroló mucho en la segunda parte». A la hora de afrontar el parón de selecciones, comentó lo siguiente: «Sabemos donde estamos. La temporada es larga, pero la exigencia es máxima y nos preparamos para ella».

También explicó el motivo por el que no metió delanteros: «Teníamos otros delanteros que podían crear peligro». Sobre la molestia de Valverde y la situación de Trent, explicó lo siguiente: «Antes del partido, Fede estaba bien. Trent necesitaba un poquito más de tiempo y ahora en el parón le vendrá bien».