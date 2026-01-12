Álvaro Arbeloa dirigirá su primer entrenamiento con el Real Madrid en la mañana de este martes y antes, sobre las 11:00 horas, concederá su primera rueda de prensa como nuevo entrenador del equipo blanco. El salmantino tomará la palabra ya como técnico del primer equipo y no del Castilla en la previa de la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey, en la que los suyos visitarán al Albacete en el estadio Carlos Belmonte (miércoles a las 21:00), aunque esta comparecencia podría transformarse en su presentación.

Apenas 17 horas después de que el Real Madrid comunicase el cese de Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona y, acto seguido, el ascenso de Arbeloa, el sustituto en el banquillo se someterá a las preguntas de los periodistas sobre la marcha de su ex compañero en su etapa como jugador y de su nueva aventura. Aún se desconoce si será, como estaba previsto, en una rueda de prensa previa al duelo copero o en su presentación oficial como técnico.

Arbeloa debutará como entrenador del Real Madrid en Albacete y el próximo sábado lo hará contra el Levante en Liga en el Santiago Bernabéu, donde jugó siete temporadas (2009-2016). El salmantino ha ascendido al primer equipo después de que el club blanco adoptase la decisión de prescindir de Xabi Alonso «de mutuo acuerdo» y en cuestión de horas ya actuará desde su nueva posición.

Arbeloa deja al Castilla en cuarta posición del grupo 1 de Primera Federación, es decir, en posiciones de promoción de ascenso a Segunda División. Con él en el banquillo, el filial madridista ha cosechado 12 victorias, tres empates y ocho derrotas. Su último resultado fue perder por 4-1 contra el Arenas de Getxo. En cuestión de nueve días, el salmantino debutará en tres competiciones distintas: Copa, Liga y Champions (contra el Mónaco).

Arbeloa tomará la palabra

Por tanto, en este corto período de tiempo, Arbeloa comparecerá ante los medios de comunicación hasta en seis ocasiones. La primera, como decimos, será este martes, cuando captará los oídos de todo el mundo del fútbol al ser preguntado por el proceso del adiós de Xabi Alonso y el momento en el que se enteró de que iba a ser entrenador del Real Madrid.