Arbeloa nuevo entrenador del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso

El nuevo entrenador del Real Madrid es Álvaro Arbeloa. El hasta ahora entrenador del Castilla es el elegido para coger el banquillo del club blanco tras la destitución de Xabi Alonso. El Real Madrid comunicó este lunes que se acaba la etapa del vasco «de mutuo acuerdo» y unos minutos después anunció a Álvaro Arbeloa.

Así, Arbeloa, ex jugador del Real Madrid, pasa del Castilla al primer equipo tras estar en el filial tan sólo media temporada. Arbeloa es un hombre muy ligado a la entidad blanca, tanto en su etapa de entrenador como ahora de jugador. El nuevo entrenador del Real Madrid se estrenará este miércoles en el duelo de Copa ante el Albacete en el Carlos Belmonte.

Ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

El Real Madrid ha anunciado prácticamente a la vez el despido de Xabi Alonso, especificando que se pone fin a su etapa «de mutuo acuerdo», y la llegada de Álvaro Arbeloa.

Comunicado del Real Madrid por Álvaro Arbeloa

El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo.

Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Como jugador, Álvaro Arbeloa formó parte del Real Madrid en una de las etapas más exitosas de su historia. Defendió nuestra camiseta entre 2009 y 2016, en 238 partidos oficiales. Durante ese tiempo ganó 8 títulos: 2 Copas de Europa, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa, 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Supercopa de España.

Con la selección española, Álvaro Arbeloa también formó parte de una época histórica, en la que ganó el Mundial de 2010 en Sudáfrica y 2 Eurocopas (2008 y 2012). Fue 56 veces internacional.