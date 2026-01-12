Así será el Real Madrid de Arbeloa: discípulo de Mourinho, sistema 4-4-2 y presión alta

Álvaro Arbeloa (1983, Salamanca) es el nuevo entrenador del Real Madrid. Así lo ha anunciado el club blanco justo después de comunicar el cese de Xabi Alonso después de la derrota en la final de la Supercopa de España contra el Barcelona. El ex lateral derecho asciende directamente desde el Castilla para suceder al que fue su compañero durante cinco años como jugadores, llegando a la disciplina madridista incluso el mismo verano de 2009.

El Real Madrid fichó a Arbeloa ese año procedente del Liverpool tras destacar en la Premier League, ser subcampeón de la Champions en 2007 y ganar la Eurocopa de 2008 con España. El mítico defensa militó en el equipo blanco durante siete temporadas, cosechando por el camino ocho títulos (dos Copas de Europa, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España).

Con la selección española levantó también el inolvidable Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. En 2016 Arbeloa se marchó del Real Madrid al West Ham, poniendo fin a su carrera como futbolista en Londres en 2017. Desde entonces, el salmantino se dedicó a formarse como entrenador y apenas tardó tres años en iniciar a dirigir a las categorías inferiores del club blanco.

Arbeloa dirigió al Infantil A en la temporada 2020-21 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-22 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-23 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.

Así jugaba el Castilla de Arbeloa

El pasado verano el nuevo técnico del primer equipo ascendió al Castilla, al que sólo ha dirigido en 23 encuentros, dejando al filial blanco en cuarta posición del grupo 1 de Primera Federación con 31 puntos, uno por encima del Zamora marcando los puestos de promoción de ascenso.

Sus pupilos han ganado 10 partidos, perdido ocho y empatado uno en la competición doméstica, mientras que en la Premier League International sub-21 logró dos victorias y dos empates. Su último resultado fue una derrota contra el Arenas de Getxo por 4-1.

Con Arbeloa en el banquillo, el Castilla ha jugado con un 4-4-2, sistema en el que el segundo punta suele convertirse en un mediapunta que ayuda al delantero por dentro. Siempre opta por una referencia clara arriba. Al inicio fue Rachad Fettal y luego Loren Zúñiga. Su idea es presionar alto siempre sin pelota y no mandar a los suyos encerrarse nunca atrás. Es un juego alegre y de combinación porque disponía de jugadores para ello.

El salmantino sale con dos en el medio, un creador y un pivote. Y le gusta tener bandas que lleguen a línea de fondo. César Palacios, Mesonero, Thiago Pitarch, Fran González, Valdepeñas, David Jiménez y Joan Martínez han sido sus jugadores más utilizados. Hay que recordar que Gonzalo García a las órdenes de Arbeloa hizo historia en el Juvenil A.

Pupilo de Mourinho

Álvaro, además, es pupilo de José Mourinho, al igual que lo era Xabi Alonso. El portugués veía en el salmantino a uno de sus hombres de confianzas sobre el verde, tanto que ello llegó a costarle algún conflicto con otros jugadores con quienes se enemistó como Iker Casillas o Sergio Ramos.

De hecho, Arbeloa contó con el paso de los años una anécdota en la que Mourinho le comparó con Cafú: «Creo que fue contra el Sevilla. En la primera parte siempre jugaba en su banda, pero ese día me tocó en la otra y cuando estás separado del entrenador juegas más suelto. Subí seis o siete veces y en el descanso dijo: ‘Hoy tenemos a Cafú en el equipo, ¿dónde va Cafú subiendo tantas veces?’. La charla fue para mí solo, no era precisamente lo que quería de mí».

Pero también se declaró fan del técnico luso: «Pero soy más fan de José. Le considero un amigo. Fue un entrenador con el que aprendí, disfruté y trabajé como un animal, y con el que no te paras de reír porque tiene mil anécdotas. Es un tipo sensacional y de los que merecen la pena, me ha marcado mucho en lo profesional y personal. Era capaz de exigirte en los entrenamientos a muerte y luego gastarte bromas y ser uno más. Era una estrella como Cristiano, es difícil encontrar a alguien tan mediático como los jugadores».

Arbeloa se estrenará con el Real Madrid este miércoles a las 21:00 horas en el partido de octavos de final de la Copa contra el Albacete en el estadio Carlos Belmonte. Su debut en el Santiago Bernabéu será el sábado a las 14:00 contra el Levante en Liga.