Así despidió el Real Madrid a Xabi Alonso: «Es una leyenda y ha representado nuestros valores»

El Real Madrid ha anunciado que Xabi Alonso deja de ser entrenador del equipo tras perder la Supercopa de España. El club señala que se trata de algo decidido «de mutuo acuerdo» entre las dos partes y despiden al técnico con una frase en la que se afirma que «es una leyenda» del club y que «ha representado en todo momento los valores» de la entidad. Señalan también que «siempre tendrá el cariño y la admiración» de los aficionados. Su sustituto será Álvaro Arbeloa, al frente hasta el momento del Castilla.

«Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa», señala el comunicado oficial en el que el club ha anunciado el cese de Xabi. Además de catalogar al tolosarra como un futbolista legendario en la historia del club, han querido agradecer a todo el cuerpo técnico «el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas».

La bomba saltaba a las 18:11 horas, cuando el Real Madrid anunciaba por sorpresa que Xabi Alonso dejaba de ser entrenador del conjunto blanco. Los malos resultados en los últimos meses y el mal juego del equipo han propiciado una caída que parecía haber sido amortiguada en esta Supercopa, donde la derrota había llegado por un gol de rebote de Raphinha, con un Mbappé lesionado y en la que tuvieron dos ocasiones claras en el descuento para empatar.

Las sensaciones en la final fueron buenas, pero la derrota no ha llevado a que la situación del técnico se reconduzca, por mucho que en un primer momento lo pareciese. Según el comunicado emitido por la entidad de Concha Espina, el final de la relación entre Xabi y el club es «de mutuo acuerdo», algo que no se podía intuir tras el partido, en vista a las declaraciones del entrenador sobre el futuro más inmediato.

El Real Madrid cesa a Xabi Alonso

«Desde que lleguemos a Madrid nos olvidaremos de esta Supercopa y empezaremos a recuperar a gente», afirmaba el tolosarra en la sala de prensa del King Abdullah Sports City, hablando sobre los planes del equipo para las próximas horas. Pero no llegará a sentarse en el banquillo del Carlos Belmonte de Albacete este miércoles, donde el Real Madrid jugará los octavos de final de la Copa del Rey.

Se pone así fin a la aventura de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Una etapa que parece finalizar de forma prematura y que apuntaba a ser más que productiva, pero que se ha cortado tras perder la Supercopa de España. Deja al equipo en segunda posición en Liga, a cuatro puntos del Barcelona, en octavos de final de la Copa del Rey y con un pie en octavos de final de la Champions League.