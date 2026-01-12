Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid

Bombazo en el mundo del fútbol. El Real Madrid ha comunicado que Xabi Alonso deja de ser su entrenador. Le sustituye Álvaro Arbeloa, hasta ahora en el Castilla. El Real Madrid despide a Xabi Alonso, aunque en el comunicado oficial del club blanco pone que es una decisión tomada «de mutuo acuerdo». El adiós de Alonso, que sólo ha durado media temporada en el Real Madrid, llega tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona.

«Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club», reza el primer comunicado del equipo blanco, que cambia de entrenador este lunes, 12 de enero, a mitad de temporada. Llega Álvaro Arbeloa en su sustitución.

Xabi Alonso sólo ha aguantado media temporada en el banquillo del Real Mardid. Empezó en el Mundial de Clubes, cayendo goleado en semifinales ante el PSG, pero hizo un buen inicio de Liga y de Champions. Sin embargo, desde noviembre el equipo se le cayó, con varios tropiezos en Liga que le hicieron colocarse a cuatro puntos del Barcelona. Además, hubo una evidente tensión con algunos jugadores en una relación tormentosa en el vestuario.

Comunicado por el despido de Xabi Alonso

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.