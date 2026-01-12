El Real Madrid destituye a Xabi Alonso, últimas noticias en directo

El Real Madrid ha anunciado el cese de Xabi Alonso como entrenador del club blanco y ha anunciado que Álvaro Arbeloa será su sustituto. Tras la derrota en la final de la Supercopa de España, la entidad madridista ha decidido poner punto y final a la etapa del tolosarra en el banquillo. 232 días después, Xabi dice adiós al Madrid. Sigue en directo la última hora del Real Madrid y la salida de Xabi Alonso.