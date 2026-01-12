Real Madrid
REAL MADRID
El Real Madrid destituye a Xabi Alonso, últimas noticias en directo
Sigue en directo la última hora de la destitución de Xabi Alonso
Arbeloa, nuevo entrenador
El Real Madrid ha anunciado a Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador. Tras la destitución de Xabi Alonso, el hasta ahora técnico del Castilla se hará cargo del primer equipo.
Xabi Alonso, destituido
El Real Madrid ha anunciado el cese de Xabi Alonso como entrenador del club tras la derrota frente al FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026.
El Real Madrid ha anunciado el cese de Xabi Alonso como entrenador del club blanco y ha anunciado que Álvaro Arbeloa será su sustituto. Tras la derrota en la final de la Supercopa de España, la entidad madridista ha decidido poner punto y final a la etapa del tolosarra en el banquillo. 232 días después, Xabi dice adiós al Madrid. Sigue en directo la última hora del Real Madrid y la salida de Xabi Alonso.
Así despidió el Madrid a Xabi
El Real Madrid ha comunicado que «de mutuo acuerdo» Xabi Alonso deja de ser entrenador del club. En el escrito oficial, la entidad madridista le despide con unas bonitas palabras: «Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa».