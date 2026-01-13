La negativa de Xabi Alonso a incorporar a Pintus al cuerpo técnico precipitó su salida

No nos llevemos a engaños, el Real Madrid nunca sale reforzado en la derrota. No sería el Real Madrid de ser así. Puede aprender, puede ver cosas positivas, pero jamás sale feliz. De hecho, desde la cúpula madridista están muy preocupados por la imagen que ofreció el equipo en la final de la Supercopa de España. Si bien es cierto que el equipo de Xabi Alonso compitió y en tramos de la segunda mitad fue mejor que el Barcelona, también es verdad que físicamente volvieron a dejar en evidencia que no están bien. Los blancos, pasada la hora de partido, se cayeron de manera notoria, lo que les impidió intimidar más a los azulgranas en los minutos finales en busca del empate.

Desde la cúpula madridista, presente en Yeda, tomaron buena nota de lo sucedido y reconfirmaron que este equipo no tiene gasolina para competir con los equipos de élite. Es cierto que en Arabia Saudí hacía calor y había un alto porcentaje de humedad, pero también es verdad que, una vez más, los blancos no tuvieron piernas suficientes para acabar el partido a un alto nivel físico.

En la cúpula madridista están muy preocupados con este asunto. Consideran que los métodos empleados por Ismael Camenforte, jefe de la parcela física del primer equipo del Real Madrid, no están siendo los adecuados. Si bien es cierto que el catalán ha traído a Valdebebas nuevos métodos de preparación física, con la integración de la preparación física con objetivos tácticos y el juego con balón, la realidad es que los jugadores no aguantan como deberían la exigencia de los partidos.

Volver a contar con Pintus

Por todo esto, desde la cúpula madridista han recomendado a Xabi Alonso que vuelva a contar con Pintus. Los que más mandan en el club blanco se lo han hecho saber al vasco, que, por el momento, no termina de ceder, aunque la presión cada vez es mayor. En el club quieren que el italiano vuelva a ponerse a los mandos del físico de la primera plantilla y se complemente con Camenforte.

La idea es que, si Xabi sigue siendo el entrenador del Real Madrid, termine cediendo, mientras que, si los resultados no son los esperados y es destituido a lo largo de la temporada, desde el club tienen claro que Pintus volverá a ser el jefe supremo de la preparación física del primer equipo blanco.

Los cambios de Xabi

La llegada de Xabi Alonso el pasado verano supuso que también llegaran caras nuevas al banquillo del Real Madrid, ya que el tolosarra se traía a su propio cuerpo técnico. El técnico madridista traía consigo a gente de su confianza para afrontar este reto tan grande que se le ponía por delante y que ahora, tras varios meses en el cargo, parece que le ha quedado bastante grande. Tanto a él como a su staff.

Y es que Xabi Alonso traía en su cuerpo técnico a un preparador físico, lo que obligaba al Real Madrid a apartar a Antonio Pintus. El italiano, uno de los grandes artífices en la sombra de los últimos éxitos en la Champions del conjunto de Concha Espina, quedaba así relegado a un segundo plano, sin ser el responsable de la preparación en este aspecto, algo que a la larga se ha confirmado que es una mala idea.

Antonio Pintus continuó en el Real Madrid, pero ya no era el responsable de la preparación física y ostenta el cargo de performance manager. Viendo lo que ha ocurrido con los futbolistas esta temporada en el club, han entendido que fue una mala idea quitarle el puesto. A la cúpula no le gusta cómo se ha venido trabajando estos meses y, tal y como ha informado Eduardo Inda, director de OKDIARIO, están muy enfadados con Xabi Alonso y su cuerpo técnico. Ahora, llega el momento del cambio.