Arbeloa firmará por esta temporada y la próxima, ganará 3,5 millones y tendrá a Pintus de preparador físico

Álvaro Arbeloa firmará su contrato como entrenador del primer equipo del Real Madrid hasta el final de la presente temporada y una más. Además, verá cómo su sueldo se incrementa notablemente con respecto a lo que percibía como entrenador del Castilla. Pasará a ganar 3,5 millones de euros netos y tendrá suculentas primas por la consecución de diferentes objetivos.

Arbeloa vivirá su puesta de largo como entrenador del Real Madrid este martes a las 11:00 horas, momento en el que los blancos saltarán a los campos 1 y 2 de Valdebebas para comenzar a preparar el duelo de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete. Tras la primera sesión como jefe del banquillo madridista, se sentará en rueda de prensa, donde atenderá por primera vez a los medios de comunicación. Esta será su presentación, puesto que no hay tiempo para más.

Arbeloa llega al banquillo del primer equipo madridista tras dejar al Castilla en puestos de playoff de ascenso a Segunda División. El técnico siempre ha sido del gusto de Florentino Pérez. Viene de pasar varios años como exitoso entrenador del equipo juvenil y esta temporada inició su andadura en el Castilla, con el que ha obtenido un gran rendimiento. En Valdebebas siempre han tenido claro que es un técnico en ascenso, con un perfil muy de club y que conoce muy bien lo que es un vestuario de élite. Ahora le toca dar el salto.

¿Cómo jugará su Real Madrid?

El pasado verano, el nuevo técnico del primer equipo ascendió al Castilla, al que sólo ha dirigido en 23 encuentros. Al filial blanco lo ha dejado en la cuarta posición del grupo 1 de Primera Federación con 31 puntos, uno por encima del Zamora, que marca los puestos de promoción de ascenso.

Con Arbeloa en el banquillo, el Castilla ha jugado con un 4-4-2, sistema en el que el segundo punta suele convertirse en un mediapunta que ayuda al delantero por dentro. Siempre opta por una referencia clara en ataque. Al inicio fue Rachad Fettal y posteriormente Loren Zúñiga. Su idea es presionar alto sin balón y no ordenar nunca a los suyos encerrarse atrás. Es un juego alegre y de combinación, ya que disponía de jugadores para ello.

El salmantino apuesta por dos jugadores en el centro del campo: un creador y un pivote, y le gusta contar con bandas que lleguen a línea de fondo. César Palacios, Mesonero, Thiago Pitarch, Fran González, Valdepeñas, David Jiménez y Joan Martínez han sido los futbolistas más utilizados. Cabe recordar que Gonzalo García, a las órdenes de Arbeloa, hizo historia en el Juvenil.

Pintus se hará cargo de la preparación física

Arbeloa no será la única novedad del nuevo Real Madrid post Xabi Alonso. El salmantino llegará acompañado de Antonio Pintus, quien será el jefe de la preparación física madridista. De esta manera, se cumple el gran deseo de una cúpula madridista que está muy preocupada por el estado físico de los jugadores de la primera plantilla.

Tras el duelo contra el Sevilla, que ponía punto final a 2025, Florentino Pérez y José Ángel Sánchez se reunieron con Xabi Alonso para hacerle ver lo conveniente que era contar con Pintus, pero el donostiarra se negó. Esta decisión no gustó dentro del club, donde siempre tuvieron claro que el italiano regresaría a su puesto en cuanto el vasco dejara de ser entrenador del Real Madrid.

Ahora, Pintus tiene por delante la dura tarea de recuperar el estado físico de unos jugadores que no están rindiendo al cien por cien, ya que no se encuentran en plenitud de condiciones. El italiano se pondrá al frente de la parcela física de manera inmediata para dar la vuelta a la situación.