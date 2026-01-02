Pintus recupera galones en el Real Madrid

Antonio Pintus parece que recuperará los galones perdidos tras la llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid desde ya. Tras el encuentro contra el Sevilla que sirvió para poner punto final al año 2025 para los madridistas, 12 meses para olvidar, los que mandan en el club blanco junto al donostiarra llegaron a la conclusión de que la figura del preparador físico italiano era capital para atajar uno de los mayores problemas que tienen los hombres del donostiarra.

En el Real Madrid hay una gran preocupación por el estado físico de la primera plantilla. Desde la cúpula madridista están convencidos de que la gasolina de los jugadores no está al nivel que desearían en este momento de la temporada y, aunque nadie esconde que la pretemporada fue atípica por la celebración del Mundial de Clubes, también están convencidos de que el físico madridista debería ser mejor.

Por ello, se ha llegado a la conclusión de que Pintus debe recuperar el mando en plaza. Ismael Camenforte, actual jefe de la parcela física madridista, seguirá formando parte del cuerpo técnico de Xabi Alonso, pero la figura del italiano crecerá en importancia para tratar de enderezar una de las parcelas más en duda y débiles de la plantilla.

Xabi cambió las cosas

La llegada de Xabi Alonso el pasado verano supuso que también llegaron caras nuevas al banquillo del Real Madrid, ya que el tolosarra se traía a su propio cuerpo técnico. El técnico madridista traía consigo a gente de su confianza para afrontar este reto tan grande que se le ponía por delante y que ahora, tras varios meses en el cargo, parece que le ha quedado bastante grande. Tanto a él como a su staff.

Y es que Xabi Alonso traía en su cuerpo técnico a un preparador físico, lo que obligaba al Real Madrid a apartar a Antonio Pintus. El italiano, uno de los grandes artífices en la sombra de los últimos éxitos en la Champions del conjunto de Concha Espina, quedaba así relegado a un segundo plano sin ser el responsable de la preparación en este aspecto, algo que a la larga se ha confirmado que es una mala idea.

Antonio Pintus continuó en el Real Madrid, pero ya no era el responsable de la preparación física y ostenta el cargo de performance manager. Viendo lo que ha ocurrido con los futbolistas esta temporada en el club, han entendido que fue una mala idea quitarle el puesto. A la cúpula no le gusta como se ha venido trabajando estos meses y, tal y como ha informado Eduardo Inda, directo de OKDIARIO, están muy enfadados con Xabi Alonso y su cuerpo técnico. Ahora, llega el momento del cambio.