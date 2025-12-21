Así narró Antonio Esteva los goles del triunfo del Real Madrid sobre el Sevilla

Antonio Esteva y Paul Tenorio trajeron a los lectores de OKDIARIO una espectacular retransmisión del partido de Liga que midió al Real Madrid con el Sevilla y que terminó con victoria blanca por 2-0. Ambos nos trajeron toda la emoción de un partido vibrante lleno de opciones para ambos equipos y que se resolvió en los minutos finales.

Jude Bellingham adelantó al Real Madrid en su duelo contra el Sevilla gracias a un soberbio cabezazo. El inglés se aprovechó de un servicio con rosca espectacular de Rodrygo Goes para perforar el marco defendido por Odisseas Vlachodimos. El equipo blanco, hasta ese momento, lo había pasado francamente mal ante unos hispalenses que salieron muy bravos en el Bernabéu.

Bellingham derrumbó el muro de los sevillistas en el minuto 38 con el mencionado cabezazo. Previamente, Dean Huijsen había avisado también en dos jugadas a balón parado que remató fuera el central madridista. Jude no falló a su cita con su gol número cuatro en Liga esta temporada.

Ya en la segunda mitad, y tras varias paradas de mérito de Courtois, Kylian Mbappé cerró el partido desde el punto de penalti tras una pena máxima que forzó un Rodrygo que estuvo sobresaliente. El francés no falló a su cita con el gol e igualó a Cristiano Ronaldo con 59 goles como el futbolista que más tantos ha anotado en año natural con la camiseta del Real Madrid.