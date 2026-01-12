Best of You, la agencia de moda en España, representa a Álvaro Arbeloa

Best of You sigue de dulce. La agencia de moda en España es la representante de Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid. El cambio en el banquillo del conjunto blanco reafirma la estrategia y contenidos de una agencia que tiene a Óscar Ribot como CEO y que es una de las principales ya en el panorama futbolístico.

El Real Madrid anunció este lunes a Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo. Hasta ahora en el Castilla, en el que llevaba desde el pasado verano, Arbeloa asciende tras la marcha de Xabi Alonso. Arbeloa es representado por la agencia Best of You, una de las agencias de representación deportiva más importantes del mundo del fútbol.

Óscar Ribot, en una entrevista con OKDIARIO, precisamente hablaba hace año y medio del nuevo entrenador del Real Madrid, del que decía que era «un Balón de Oro en mentalidad». «Siempre que el club le ha necesitado ha estado y eso no es nada fácil. Arbeloa llega a ser entrenador por él, solo por él, porque él deja el fútbol y él se plantea su futuro», explicaba entonces Ribot.

«Florentino Pérez no dudó en hacerle embajador y luego todos los estamentos del club se fueron enamorando de él por su forma de ser, su entrega infinita. Finalmente, lo de ser entrenador es un reto que quería sentir», añadía el CEO de Best of You. Ahora, Álvaro Arbeloa es entrenador del primer equipo.

Best of You es la agencia de moda en España y en ella están jugadores como Carlos Henrique Casemiro, Gonzalo, delantero del Real Madrid, Jacobo Ramón o Mario Martín, canteranos blancos ahora en el Como y Getafe, o Álvaro Odriozola (Real Sociedad).

Best of You es mucho más que una simple agencia de representación. Es un abanico de posibilidades para los deportistas. «Para nosotros había que hacer un modelo en el que el jugador estuviera bien cuidado, en el que él no pudiera demandar algo que nosotros no le pudiéramos ofrecer. Y es evidente que para eso tenía que haber una gran inversión en un gran proyecto humano. Tenemos a los mejores en cada rama», contaba también Óscar Ribot.

La empresa tiene ocho sedes distribuidas por el mundo. La sede principal es Madrid. Best of You tiene sedes en Brasil, Argentina, Colombia, Portugal, India, Emiratos y China, además de España.