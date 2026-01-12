La conexión ganadora de Arbeloa y Gonzalo: campeones de todo en categorías juveniles

La llegada de Álvaro Arbeloa ha sido un terremoto a gran escala en el Real Madrid. Tras perder la Supercopa de España, el club blanco anunció de forma repentina al día siguiente la destitución de Xabi Alonso. Un cambio de entrenador que genera una gran conmoción a una plantilla, que tendrá que adaptarse a un nuevo fútbol. Sin embargo, hay uno que conoce muy bien al nuevo director de orquesta ya que con él obtuvo su mejor versión: Gonzalo García.

El delantero obtuvo el premio de sumarse al primer equipo gracias al gran trabajo que hizo el salmantino cuando apenas era una joven promesa de La Fábrica. Ya desde la temporada 2022/23 pudo darle a conocer en Valdebebas cuando ambos estaban juntos en el Juvenil A donde le convirtió en su estrella, conquistando Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones. Esa campaña, anotó 35 goles en 43 partidos en todas las competiciones para ser el máximo goleador de la categoría.

Un antes y un después que le afianzó como una apuesta firme del club por su gran olfato goleador que se había despertado gracias a Arbeloa. En 2023, Gonzalo ganó el impulso de subir hasta el Castilla para unirse a las órdenes de Raúl González. De hecho, el trabajo de Álvaro fue tan grande que en noviembre de ese año cumplió su sueño de debutar con el Real Madrid ante el Cádiz.

Fue entonces que, a pesar de que el pasado verano, Arbeloa sustituyó a Raúl para dirigir al Castilla, Gonzalo había conseguido su plaza con los mayores con la confianza de Xabi Alonso. En el Mundial de Clubes fue el máximo goleador del torneo, pero apenas gozó de la confianza del tolosarra hasta la lesión de Mbappé. En los dos últimos partidos del ya ex entrenador dejó un hat-trick ante el Betis y dejó gol y asistencia en el Clásico de Supercopa. Ahora se reencontrará con el hombre que le dio la confianza de tener la ambición para escalar a lo más alto.