David Villa bendice a Gonzalo: «Es un delantero bastante completo»

David Villa es un hombre tranquilo, sereno, instalado en una etapa de su vida muy distinta a la que marcó su carrera como futbolista. Retirado desde hace años, disfruta ahora del fútbol «desde otro plano», sin la presión del día a día, con tiempo para sí mismo y para su familia. En Yeda, en el hotel de la Federación Española, se sienta con OKDIARIO con una sonrisa relajada, feliz también en su faceta de padre, siguiendo los pasos de su hijo, delantero en las categorías inferiores del Atlético de Madrid. Y eso que la mañana fue frenética. El Guaje transmite la imagen de alguien que ha cerrado un ciclo en paz y que mira al fútbol con la perspectiva que dan los años y la experiencia.

«Estoy muy contento de poder tener tiempo para mí y para mi familia, pero también de seguir ayudando en el fútbol», explica. Su vínculo con el deporte sigue vivo a través de su papel como embajador de la Liga, una función que desempeña desde hace tiempo y que asume con orgullo. «Soy un gran fan de la Liga y poder trabajar con ellos, expandir el nombre del campeonato no sólo por España, sino por todo el mundo, es algo muy bonito», asegura. En Arabia Saudí, su presencia se enmarca en los actos organizados junto a la Federación, en la fan zone previa a una Supercopa que vuelve a reunir a los grandes del fútbol español.

Sobre la celebración del torneo en Arabia, Villa evita entrar en debates. «No me gustan mucho las polémicas», reconoce, antes de dejar claro que su mirada se centra en lo estrictamente deportivo. «Poder ver en estas fechas dos partidazos como el de ayer y el derbi de esta noche, y luego una final con los ganadores, es algo muy bonito a nivel deportivo», afirma, subrayando que su intención es «disfrutarlo de la mejor manera, sea donde sea».

Cuando la conversación se desplaza hacia la selección española, el máximo goleador español muestra un entusiasmo evidente. «Estoy muy ilusionado», confiesa, convencido de que el equipo ha demostrado «cada vez que juega» su capacidad para competir contra cualquiera. Villa recuerda que España es la actual campeona de Europa y no duda en situarla entre las favoritas para el próximo Mundial. «Creo que somos uno de los candidatos y ojalá este verano podamos conseguir la segunda estrella», apunta.

Preguntado por las claves para ganar un Mundial, Villa no esconde la dificultad del reto. «Por eso es tan difícil de ganar», explica, recordando que se enfrentan «las mejores selecciones», que «cualquier error te manda a casa» y que se trata de «un mes muy intenso en el que no puedes bajar la guardia en ningún momento». Aun así, insiste en que el equipo tiene «todos los mimbres para ser finalista y campeón».

El potencial de Gonzalo

Desde la parcela que mejor conoce, la delantera, Villa analiza la aparición de nuevos nombres y se detiene en Gonzalo, uno de los atacantes del momento. «Creo que es un grandísimo delantero», afirma, destacando que, pese a no ser muy alto, «dentro del área es un gran rematador», oportunista y con «muy buena movilidad fuera del área». Para Villa, su irrupción es «una gran noticia para todos los que amamos a la selección y para el seleccionador», al que ve beneficiado por la abundancia de alternativas. «Confianza total en De la Fuente para que elija a los 26 mejores», recalca.

Ese mismo mensaje lo extiende a la portería, un tema recurrente en los debates sobre la Selección. Villa insiste en cambiar el enfoque. «Da la sensación de que se pregunta como si fuera algo malo, y es todo lo contrario», señala. «Ojalá haya diez porteros que puedan estar en la convocatoria y que el seleccionador elija a los tres mejores. Eso es muy bueno», defiende, convencido de que esta situación refleja «lo bien que está el fútbol español».

Comparada con la España campeona del mundo y de Europa, la Selección actual sale reforzada en su análisis. Villa cree que el equipo ha demostrado ser «un equipazo» y destaca la presencia de un jugador diferencial, algo que, a su juicio, no siempre tuvo aquella generación. «No es malo tener esa individualidad, es muy bueno», insiste, especialmente por tratarse de “un chico muy joven” llamado a dar muchas alegrías. «Ojalá, entre todos, con un gran equipo y ese jugador diferencial, podamos poner la segunda estrella», concluye.

Ya en un tono más distendido, y ante la imposibilidad de un duelo entre la España de ayer y la de hoy, Villa no duda en elegir. «Yo me quedaría con la mía, pero no por cabeza, sino por corazón», admite entre risas. Una respuesta que resume bien su manera de mirar el fútbol ahora: con calma, con orgullo por lo vivido y con la ilusión intacta por lo que está por venir.