Deco lamenta la salida de Xabi Alonso del Real Madrid: «Me sorprendió porque llevaba poco tiempo»

La marcha de Xabi Alonso del Real Madrid es un terremoto que ha llegado hasta Barcelona. A raíz de que el conjunto de Hansi Flick les arrebatase la Supercopa de España, la guinda del pastel acabó con la continuidad del técnico tolosarra en el banquillo del Santiago Bernabéu. Una noticia que provocó total desconcierto hasta entre la directiva culé sobre el rumbo que se tomará en Chamartín con la nueva era de Álvaro Arbeloa.

El primero que se ha pronunciado públicamente ha sido Deco, director deportivo del Barça, quien se unió a la incredulidad después de tan solo siete meses de proyecto con Xabi al mando: «Me ha sorprendido un poco porque todavía el trabajo de Xabi Alonso estaba al principio, llevaba poco tiempo. Es muy difícil opinar sin estar en el día a día, así que prefiero no comentar mucho más», explicó el brasileño. Una salida propiciada por los malos resultados y la ventaja que ha tomado el conjunto azulgrana, líderes en Liga con cuatro puntos de ventaja y un título ya en el bolsillo.

Una decisión que se tomó definitivamente tras la debacle en Arabia Saudí, donde las quejas de que el Real Madrid no le hiciera pasillo fue algo a lo que Deco le restó importancia: «A veces uno cuando pierde no está en su mejor momento y tomar decisiones precipitadas, pero bueno es entendible porque perdiendo no tomas las mejores decisiones», comentó. Es más, sobre las palabras de Joan Laporta sobre su relación con Florentino Pérez fue algo a lo que también le quitó hierro: «El tema institucional es suyo. Imagino que siempre que hay temas complicados y públicos de por medio, las relaciones son así. Son clubes que se necesitan, pero si están así imagino que todo es más tenso».

Aun así, para Deco el planteamiento que hizo Xabi Alonso fue algo que puso contra las cuerdas al Barcelona en algunas fases de la final en Yeda: «Siempre es un equipo muy peligroso. Tiene jugadores muy potentes a balón parado, muy buenos en transiciones. El 2-2 nos dejó un poco tocados antes del intervalo y el Madrid vino más arriba en la segunda parte. Dominamos más con posesión, pero al final es un partido que se definió en detalle. No creo que el Real Madrid hiciera un mal partido» concluyó en una entrevista en El Larguero de La Cadena Ser.