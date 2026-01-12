Así fue la caída de Xabi Alonso: cuatro pecados y una conversación final con José Ángel Sánchez

Xabi Alonso ya no es entrenador del Real Madrid. El tolosarra ha dirigido al club blanco durante 34 encuentros con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. La última de ellas, en la final de la Supercopa de España, ha precipitado un despido que llevaba semanas barruntándose y que finalmente ha llegado tras perder el primer título de la temporada 2025/26.

El técnico mantuvo una larga conversación con José Ángel Sánchez en la salida del avión de regreso este lunes de Arabia a Madrid en lo que inicialmente iba a ser un mensaje de apoyo del directo blanco a su técnico. La charla se prolongó hasta incluso llegar a la ciudad deportiva de Valdebebas y ahí el número dos madridista se dio cuenta de que se encontraba ante un entrenador hundido y sin ideas de cómo reflotar el barco. El valedor de su fichaje tiraba la toalla y se desencadenaba una cascada de eventos que desembocó en una llamada a Álvaro Arbeloa para que estuviese el martes a las 9 horas dirigiendo al primer equipo blanco.

Se culminada así una trayectoria en la que Xabi Alonso no ha cumplido con las expectativas marcadas inicialmente y que prometían un juego lleno de rock and roll. El Real Madrid apenas ha mejorado con respecto al juego desplegado por Carlo Ancelotti en su última temporada y éste ha sido uno de los motivos de peso para su cese.

Xabi Alonso dio esperanzas en su inicio con un Mundial de Clubes donde sorprendió con sus planteamientos y su valentía. La apuesta por Gonzalo García así como la presión alta, cambios prontos o distintos sistemas de juego encadilaron a unos aficionados que poco a poco vieron cómo esas primeras propuestas eran desplazadas para cada vez parecerse más a su antecesor en el cargo.

La cúpula del Real Madrid no ha sido ajena a esa situación de un Xabi Alonso que fue perdiendo valentía conforme los resultados no salieron. Su derrota en el derbi madrileño, el infame mes de noviembre o este último Clásico contra el Barcelona han sido piedras que sumarle a la mochila.

Xabi Alonso perdió el control

Aunque a ese explosivo cóctel de resultados hay que añadir su paulatina pérdida de autoridad ante los jugadores y especialmente ante un Vinicius que le señaló tras un cambio incomprensible en el Clásico de Liga. La relación con el brasileño, unida a la sensación de no controlar el vestuario, han terminado por hacer perder crédito a un Xabi Alonso que venía con la vitola de ser un discípulo de Mourinho.

El tercer pecado que ha costado el puesto al técnico es su inflexibilidad en la preparación del equipo. El club no ha entendido en ningún momento su negativa a reincorporar a uno de los mejores preparadores de la historia como es Antonio Pintus y su cabezonería en otros planteamientos cuando era evidente que el equipo tenía un problema físico.

Finalmente, la imagen dada en la Supercopa no ha ayudado a Xabi Alonso en absoluto. El partido contra el Atlético fue impropio de un equipo como el Real Madrid, mientras que la imagen de conjunto pequeño contra el Barça no ayudó ni lo más mínimo. El técnico sabía que jugar con cinco defensas no es un sistema que se haya visto muchas veces en el Bernabéu e insistió muriendo con su idea.

Sus cuatro pecados capitales son evidentes y son fruto de alguien que sabía que jugaba con fuego y terminó quemándose. Xabi involucionó al equipo con respecto al Mundial, nunca se consiguió ganar el respeto del vestuario, no fue flexible a la hora de escuchar al club con la preparación física y finalmente expuso al Real Madrid a una derrota contra el Barcelona en la Supercopa de España con un planteamiento que históricamente no ha cuajado entre la afición merengue.