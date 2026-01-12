Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del Real Madrid. Tras la derrota en la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por 3-2, el club blanco ha anunciado la destitución de Xabi Alonso. «Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club», reza el primer comunicado del equipo blanco, que cambia de entrenador este lunes, 12 de enero, a mitad de temporada.

El ex lateral blanco asumirá el cargo hasta el final de esta temporada 25-26. «El Real Madrid C. F. comunica que Álvaro Arbeloa es el nuevo entrenador del primer equipo. Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020» enuncia el comunicado del club.

El lema de Álvaro Arbeloa que apela a Bruce Springsteen

En su perfil de X, Arbeloa tiene fijado No surrender (“Sin rendición”), un mensaje que para muchos encierra una filosofía de vida y de trabajo muy acorde con el reto que ahora asume. El lema se alinea con el espíritu de la canción No Surrender del músico estadounidense Bruce Springsteen, incluida en su legendario álbum Born in the U.S.A. de 1984.

La canción, que fue seleccionada incluso como pieza central de la campaña presidencial de John Kerry en Estados Unidos en 2004 por su mensaje de combate y persistencia, se ha interpretado como una declaración de ideales: mantener los sueños, resistir ante las dificultades y no ceder ante el desaliento.

Aunque no siempre se alza como una de las pistas más radiadas del álbum, No Surrender se ha convertido con el tiempo en un himno de resistencia para generaciones de aficionados del rock y del propio Springsteen, simbolizando no renunciar a las convicciones ni rendirse ante la adversidad, incluso cuando la vida presenta derrotas o desilusiones.

La filosofía del nuevo entrenador blanco dentro del campo

El pasado verano el nuevo técnico del primer equipo ascendió al Castilla, al que sólo ha dirigido en 23 encuentros, dejando al filial blanco en cuarta posición del grupo 1 de Primera Federación con 31 puntos, uno por encima del Zamora marcando los puestos de promoción de ascenso.

Con Arbeloa en el banquillo, el Castilla ha jugado con un 4-4-2, sistema en el que el segundo punta suele convertirse en un mediapunta que ayuda al delantero por dentro. Siempre opta por una referencia clara arriba. Al inicio fue Rachad Fettal y luego Loren Zúñiga. Su idea es presionar alto siempre sin pelota y no mandar a los suyos encerrarse nunca atrás. Es un juego alegre y de combinación porque disponía de jugadores para ello.

El salmantino sale con dos en el medio, un creador y un pivote. Y le gusta tener bandas que lleguen a línea de fondo. César Palacios, Mesonero, Thiago Pitarch, Fran González, Valdepeñas, David Jiménez y Joan Martínez han sido sus jugadores más utilizados. Hay que recordar que Gonzalo García a las órdenes de Arbeloa hizo historia en el Juvenil A.