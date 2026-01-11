Xabi Alonso sigue en estado de emergencia

Si el Real Madrid no hubiese ganado al Atlético de Madrid la semifinal de la Supercopa de España, a estas horas estaríamos hablando de que Xabi Alonso ya habría recogido sus cosas de Valdebebas y de la presentación del nuevo entrenador madridista, que se habría producido este sábado. Pero los blancos ganaron, con más efectividad que fútbol, y el donostiarra salvó una nueva vida. Eso sí, se mantiene en estado de emergencia, aunque esta cada vez es menor.

Por primera vez en varias semanas, Xabi Alonso afronta un partido en el que sabe que, si pierde, no será despedido. El Real Madrid se mide al Barcelona en la final de la Supercopa de España y desde la cúpula madridista son plenamente conscientes de que un partido de esta magnitud se puede ganar o perder. No pasa nada. Eso sí, sólo le piden al donostiarra que su equipo compita. Que dé la cara. Que no salgan de Yeda con la sensación de haber sido humillados, algo que ya experimentaron la pasada temporada, cuando los azulgranas endosaron un doloroso 5-2 a los de Ancelotti.

El club le da una importancia superlativa a la Supercopa. No por lo que significa el título, sino por la consecuencia de ganarlo. Sí, es la competición menos importante del curso, pero conquistarla da una confianza que ayuda a seguir creciendo en la segunda parte del curso. Es algo que está más que comprobado en ediciones anteriores, tal y como pasó el curso pasado y el anterior, donde tanto Real Madrid como Barcelona salieron muy reforzados de Arabia Saudí.

Con esta situación, Xabi Alonso sabe que sólo será despedido si la derrota es «fea». Si el Barcelona humilla al Real Madrid en la final de esta noche. Si esto no sucede, si los blancos compiten, si dan la cara, el vasco puede estar tranquilo, ya que las finales sólo las gana uno.

Un Xabi sereno

«Ganar el título será una alegría compartida con toda la gente y con todos los madridistas. No me lo tomo como una liberación», aseguraba Xabi Alonso en la previa del encuentro contra el Barcelona. El donostiarra se quiso mostrar sereno, tranquilo, ante lo que le viene por delante, pero la realidad es que conseguir la Supercopa de España sería recuperar parte del crédito perdido hasta el momento. De hecho, lograr el título significaría casi, salvo hecatombe, asegurarse ser entrenador del Real Madrid hasta final de temporada. Por lo tanto, aunque él intente darle normalidad, la liberación sería absoluta y, sobre todo, la tranquilidad.