Inda: «Arbeloa es el elegido para sustituir a Xabi en el banquillo del Real Madrid»

Eduardo Inda no faltó a su cita, como es habitual, con El Chiringuito de Jugones, donde cada lunes tiene su habitual sección de exclusivas. Desde su asiento personalizado en el centro del plató el director de OKDIARIO desveló una última hora sobre el banquillo del Real Madrid, anunciando que Álvaro Arbeloa es el elegido por la directiva para sustituir a Xabi Alonso, pero hay otro candidato al que no le quitan el ojo de encima desde Concha Espina.

«»Ya está preparado su sucesor, que va a ser Álvaro Arbeloa. Una parte de la cúpula del Real Madrid, la más joven, recomienda ir a por Jürgen Klopp», comenzó explicando Eduardo Inda desde su asiento personalizado en el centro del plató. «Xabi está sentenciado y el sucesor va a ser Arbeloa», añadió el director de OKDIARIO ante la atenta mirada de los tertulianos.

El futuro del banquillo del Real Madrid continúa siendo una incógnita, ya que Xabi Alonso salvó este domingo uno de los match-ball a los que se enfrentaba. El conjunto blanco ganó por 1-2 al Alavés en Mendizorroza y el técnico tolosarra superaba una papeleta complicada, ya que se la jugaba en el campo babazorro. La victoria parece que le ha dado algo de aire, pero en Concha Espina siguen creyendo que es necesario un cambio en el banquillo.

Es por ello que en las oficinas del Santiago Bernabéu manejan varios nombres como posibles candidatos a sustituir a Xabi Alonso y uno de ellos sería Álvaro Arbeloa, que es el gran favorito. El técnico del Castilla podría ser el elegido para reemplazar a su amigo en el banquillo merengue y hace unos días ambos se elogiaban en sus respectivas ruedas de prensa, por lo que no sería una papeleta sencilla para el salmantino.

Otro de los grandes candidatos a ocupar el banquillo del Santiago Bernabéu en el caso de que se cese a Xabi Alonso es uno de los mejores entrenadores del mundo. Se trata de Jürgen Klopp, que ahora mismo no ocupa el cargo de entrenador, pero tiene un puesto importante en Red Bull, donde es el Director Global de Fútbol, siendo el responsable de los diferentes equipos que tiene la marca austríaca.

El alemán parecía semiretirado desde que se marchó del Liverpool, pero todo podría cambiar si se presentase el Real Madrid. El técnico vive en Mallorca sin mucha intención de volver a la élite, pero si le queda algo grande por hacer en el mundo del balompié es entrenar al club madridista.