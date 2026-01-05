El Real Madrid ya conoce la fecha y horario para enfrentarse al Villarreal entre las jornadas de Champions

El Real Madrid ya conoce el horario de la jornada 21 de la Liga después de jugar la penúltima jornada de la Fase Liga de la Champions contra el Mónaco y antes de disputar la última contra el Benfica. Será ante el Villarreal, en el estadio de la Cerámica el sábado 24 de enero a partir de las 21:00 horas. La liga ha hecho oficial los horarios de ese fin de semana, donde podría estar más en el aire que nunca la continuidad de Xabi Alonso si no levanta el título en Arabia Saudí. El Real Madrid visitará al Villarreal en el periodo entreguerras continental.

Será un partido que enfilará ya el desenlace de la cuesta de enero blanca en la que el Real Madrid compaginará varias competiciones. Tras endosar una manita al Betis, los de Xabi Alonso viajan a Arabia Saudí para la pelea por la Supercopa de España. mPor el momento solo está segura su presencia en semifinales ante el Atlético el próximo 8 de enero. Si vencen a los de Simeone, los blancos jugarían la final el domingo 11 de ese mismo mes.

Después se enfrentará a un Segunda División en octavos de la Copa del Rey antes de recibir al Levante y posteriormente al Mónaco. Todo ello antes de que el Real Madrid se enfrente al Villarreal. Tras ello, visitará al Benfica de José Mourinho y culminará el mes de enero recibiendo al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu. En el resto de partidos de la jornada 21, el Atlético de Madrid recibirá el domingo a las 14:00 horas al Mallorca.

Posteriormente, el Barcelona se medirá con el Oviedo en el Camp Nou a las 16:15 horas. Otros de los partidos llamativos de la mencionada jornada es el Sevilla-Athletic que tendrá lugar inmediatamente antes que el duelo entre Real Madrid y Villarreal. Será en el Pizjuán entre dos equipos que en este momento pelean por objetivos distintos y que no atraviesan un gran momento, especialmente los hispalenses.