La dura cuesta de enero del Real Madrid

El Real Madrid afronta una cuesta de enero tremendamente empinada en este 2026. Los blancos comienzan este nuevo año siendo plenamente conscientes de que, en el primer mes del calendario, se jugarán demasiadas cosas. Cuatro competiciones y entre nueve o diez partidos, dependiendo de si juegan la final de la Supercopa de España en Yeda o no.

Todo empezará este domingo en el estadio Santiago Bernabéu contra el Betis. Los blancos se medirán a los verdiblancos a las 16:15 horas en un duelo donde los madridistas están obligados a ganar si no quieren complicarse demasiado pronto sus opciones de ganar la Liga. No obstante, pase lo que pase en este encuentro, no habrá decisiones respecto al banquillo madridista.

Diferente será el próximo encuentro. El Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, y ese día Xabi Alonso se la jugará. Si los blancos ganan, se clasificarán para la final y el donostiarra seguirá siendo entrenador madridista. Si pierden, dejará de ser técnico madridista y los días siguientes serán muy complicados por Valdebebas.

Pero, poniéndose en el escenario favorable para los intereses madridistas, si el Real Madrid gana, jugará la final de la Supercopa de España contra el Barcelona o el Athletic. El miércoles siguiente, o martes si caen en semifinales, deberán jugar los octavos de final de la Copa del Rey contra un equipo de Segunda División.

El sábado 17 de enero, se medirán a las 14:00 en el estadio Santiago Bernabéu al Levante. Posteriormente, el día 20, recibirán al Mónaco en Chamartín en la penúltima jornada de la Champions. Los blancos están obligados a ganar para seguir aspirando a estar entre los ocho primeros clasificados, lo que les clasificaría directamente a los octavos sin la necesidad de jugar un peligroso playoff.

Tras este encuentro, viajarán a La Cerámica para afrontar un partido tremendamente complicado contra el Villarreal, uno de los equipos más en forma del campeonato. Mientras tanto, en la última semana del mes de enero, tendrán que jugar en Da Luz, escenario de la Décima, contra el Benfica de Mourinho en la última jornada de la fase de grupos de la Champions. Este primer mes lo acabarán midiéndose en el Bernabéu al Rayo Vallecano.