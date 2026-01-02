Carvajal entrena con el grupo y apunta a la Supercopa

Buenas noticias para Xabi Alonso en el primer entrenamiento de este 2026. Dani Carvajal ha realizado parte de la sesión con el grupo, por lo que va cumpliendo los plazos y, en estos momentos, progresa para estar entre los convocados del Real Madrid que viajarán el próximo 6 de enero a Yeda. Que sea titular en la semifinal contra el Atlético o en una hipotética final contra el Barcelona o el Athletic está descartado, pero su simple presencia dentro del vestuario madridista ya es importante.

Conviene recordar que Carvajal se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha, la misma que se lesionó el año pasado. Tras el Clásico frente al Barcelona, el capitán sufrió molestias y, tras las pruebas médicas, se le detectó un cuerpo libre articular en la rodilla, lo que le obligó a pasar por el quirófano.

Carvajal no ha dejado de trabajar desde que los servicios médicos del Real Madrid le dieron permiso. El capitán es vital en el vestuario, ya sea jugando o no. Su simple presencia ayuda a sus compañeros, ya que es la voz más autorizada del vestuario madridista. Y su ausencia, sin duda, ha pesado mucho en un vestuario que lo está pasando mal.

Por otro lado, Trent Alexander-Arnold también progresa de la lesión que sufrió contra el Athletic y ya pisa el césped de los campos 1 y 2 de Valdebebas. No obstante, está descartado para jugar la Supercopa de España, al igual que Éder Militao, que sigue recuperándose en el interior de las instalaciones.

Mbappé necesita un milagro

Mbappé necesita un milagro para poder subirse al avión junto al resto de sus compañeros el próximo 6 de enero, rumbo a Arabia Saudí, donde el Real Madrid disputará una nueva edición de la Supercopa de España. El galo está descartado para jugar contra el Betis el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu, pero ahora mismo su presencia en el torneo que se celebra en Yeda es una incógnita.

«En un mundo ideal, no debería jugar. Dependerá de muchos factores. Ahora mismo, ni los doctores ni él conocen qué pasará», aseguran desde Valdebebas este primer día del año. Por lo tanto, ahora solo toca esperar y cruzar los dedos, aunque el milagro parece complicado de pronosticar.