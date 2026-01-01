Carvajal afronta un examen decisivo

Con Militao y Trent descartados por lesión, Brahim Díaz jugando la Copa de África con Marruecos, y Mbappé esperando un milagro, lo único que espera Xabi Alonso es no tener más bajas. El técnico espera que Dani Carvajal pueda entrenar este viernes con sus compañeros, aunque sea de manera parcial, para mantener vivas las esperanzas de que el capitán, al menos, pueda ser uno más en la Supercopa de España que se celebrará a partir del 8 de enero en Yeda, Arabia Saudí.

Desde el Real Madrid tienen claro que, si Carvajal es capaz de realizar parte de la sesión que los blancos llevarán a cabo en Valdebebas a partir de las 11:00 horas este 2 de enero, el primero del año, el capitán, como contó OKDIARIO, lo intentará hasta el final. Sin embargo, la realidad es que su presencia está más en el aire que nunca.

Conviene recordar que Carvajal se sometió a una artroscopia en la rodilla derecha, la misma que se lesionó el año pasado. Tras el Clásico frente al Barcelona, el capitán sufrió molestias y, tras las pruebas médicas, se le detectó un cuerpo libre articular en la rodilla, lo que le obligó a pasar por el quirófano.

Carvajal no ha dejado de trabajar desde que los servicios médicos del Real Madrid le dieron permiso. El capitán es vital en el vestuario, ya sea jugando o no. Su simple presencia ayuda a sus compañeros, ya que es la voz más autorizada del vestuario madridista. Y su ausencia, sin duda, ha pesado mucho en un vestuario que lo está pasando mal.

Su futuro, en el aire

El Real Madrid decidió renovar a Carvajal de manera inmediata la temporada pasada, cuando sufrió una grave lesión de rodilla ante el Villarreal. La recuperación ha sido larga y complicada, pero en el Mundial de Clubes volvió a los terrenos de juego. Tras comenzar el curso con normalidad, tuvo que volver a pasar por el quirófano después del Clásico frente al Barcelona para someterse a una nueva cirugía. Tratará de regresar para la Supercopa de España, aunque es duda.

Los próximos meses serán determinantes para conocer el futuro de Carvajal. Si se encuentra bien y se siente protagonista, seguirá un año más. Pero si siente que debe dar un paso al lado, no tendrá el más mínimo problema en empezar una nueva aventura lejos del fútbol de élite. No obstante, pase lo que pase, no será un problema.