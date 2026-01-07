Alineación del Atlético contra el Real Madrid: Pubill apunta a titular

La alineación del Atlético de Madrid para disputar la semifinal de la Supercopa de España contra el Real Madrid tendrá como gran novedad la presencia de Pubill en el centro de la defensa. El catalán jugará en el eje de la zaga, que ha pasado de transparente a indiscutible.

Oblak será el portero del Atlético de Madrid. En la alineación rojiblanca destacará que Marcos Llorente jugará de lateral derecho, Hancko en el costado izquierdo y la pareja de centrales será la formada por Pubill y José María Giménez.

En el centro del campo, Koke y Gallagher estarán en la medular, mientras que por delante formarán Giuliano Simeone y Álex Baena. Por último, el ataque será para Julián Álvarez, que no está en su mejor momento, y Sorloth.

El momento de Julián

Figura absoluta del último derbi contra el Real Madrid, con el apoteósico triunfo por 5-2 en el Metropolitano del pasado 27 de septiembre, el delantero Julián Álvarez no ha sido ni tan influyente ni tan determinante desde entonces en el Atlético de Madrid, inmerso en un laberinto en su juego, sin tino ni en el regate ni sobre la portería contraria y ante una reválida que necesita en la Supercopa de España.

No es solo una cuestión de goles, cuyo descenso es visible, ni tampoco de pegada, porque no tiene tantas ocasiones como en el pasado. A veces demasiado lejos del área, otras muy distante del acierto de otros tiempos: antes era la mejor solución ofensiva del Atlético; ahora ni se acerca a la trascendencia de entonces, entre la frustración insistente con la que finaliza sus últimos encuentros.

El pasado domingo, ante la Real Sociedad, fue otro ejemplo. En el minuto 60 fue cambiado en el Reale Arena, con 1-1 en el marcador. Jugó 59 minutos en el 2-1 contra el Valencia, sustituido con 1-0 a favor; en el 66 dejó su sitio a Antoine Griezmann con 0-0 en el choque contra el Athletic Club, que acabó con derrota por 1-0; o en Getafe fue reemplazado también a la hora de partido, aún con 0-0.

En ese mismo periodo reciente, en cambio, jugó entero el enfrentamiento contra el Inter, con un gol suyo y victoria por 2-1 al final; ante el Union Saint-Gilloise, con otro tanto, también completó el duelo, igual que frente al PSV Eindhoven, con otra diana.

Son sus tres últimos goles con el conjunto rojiblanco hasta la fecha, los tres concentrados en la Champions. En la Liga, atraviesa ocho jornadas sin marcar. Se estrena la Supercopa de España.

Posible alineación del Atlético

Esta podría ser la alineación del Atlético de Madrid para el encuentro que enfrenta a los rojiblancos contra el Real Madrid: Oblak; Llorente, Pubill, Giménez, Hancko; Giuliano, Koke, Gallagher, Baena; Julián Álvarez y Sorloth.