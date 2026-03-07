La pataleta de Laporta por el gol de Valverde: «Cuando están en dificultades tienen ayudas arbitrales»

Joan Laporta sigue atacando al Real Madrid a pesar de que no sea presidente del FC Barcelona. En plenas elecciones para la presidencia, volvió a usar su obsesión con el conjunto blanco para hacer campaña a raíz de la victoria de los de Álvaro Arbeloa en Balaidos. Un triunfo que se produjo en el tiempo de añadido gracias al gol de Fede Valverde, pero que algunos estallaron al considerar que hubo una falta previa que debió haber anulado el tanto madridista.

«Cuando vimos que había cinco minutos de descuento e iban por el 94’… primero vimos el palo de Iago Aspas y en la jugada siguiente veo como un futbolista del Celta le da al balón y luego le hacen una falta. La jugada continúa y acaba marcando el Madrid en el último minuto. Entiendo que el VAR, al igual que nos hicieron a nosotros en Anoeta, fue un gol de Lamine Yamal, pero pitaron una falta previa de Olmo. Ahí sí la pitaron y ayer no la pitan. Al Madrid siempre le pasa lo mismo. Cuando están en dificultades, tienen ayudas arbitrales… siempre pasa algo. Hay gente que les ayuda a que tengan suerte», explicó en un acto.

Laporta se refiere a que, antes de que el uruguayo marcase el 1-2 ante el Celta, el VAR no intervino para valorar una supuesta falta del canterano Manuel Ángel tras robar el balón a Fer López. Una acción que ni Díaz de Mera ni Pulido Santana la consideraron revisable al considerarlo una acción punible de detener el juego. Al contrario, Gil Manzano sí se comió una falta evidente de Olmo a Kubo después de pegarle una patada en el pie. Unas insinuaciones sobre ayudas arbitrales en medio de la investigación del FC Barcelona por el caso Negreira tras pagar al vicepresidente del CTA.