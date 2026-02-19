El Barcelona – Real Madrid de Champions femenina se jugará en el Camp Nou

El Camp Nou será el escenario donde se juegue el partido de vuelta de los cuartos de Champions entre el FC Barcelona y el Real Madrid. A pesar de los continuos problemas con las licencias, el próximo 2 de abril el Clásico será el lugar donde ambos buscarán su billete a semifinales. Eso sí, sin aún saber cuál será el aforo que tendrá el recinto para aquel entonces.

La última vez que el Barça femenino jugó en el Camp Nou fue el pasado 27 de abril de 2023, es decir, casi tres años después. Lo hizo también en Champions en aquellas semifinales ante el Chelsea que quedaron para el recuerdo en el barrio de Les corts.

Será el primer encuentro que el conjunto entrenado por Pere Romeu dispute en dicho estadio desde su reapertura con un aforo parcial el pasado mes de noviembre. Actualmente, el primer equipo de fútbol masculino está jugando sus partidos con una capacidad de unos 45.000 asientos a la espera de recibir la licencia 1C de las obras del estadio que le permitirá ampliar el aforo hasta los 62.000 espectadores con la reapertura del gol norte. Un permiso que se le ha resistido los últimos meses a raíz de los escándalos que atentaron contra la seguridad de los espectadores, donde han vivido cascadas de agua y plagas de ratas.

Con motivo del regreso del equipo femenino al templo azulgrana, el club ha publicado un vídeo con el lema ‘Spotify Camp Nou. Nuestro camino’ en el que algunas jugadoras del primer equipo comparten qué significó pisar por primera vez el césped del estadio. El Alfredo Di Stéfano albergará el partido de ida el 24 o 25 de marzo. Una gran noticia para el fútbol femenino, que sigue ganando visión mediática en nuestro país en su lucha para poder competir con el masculino.

Hasta ahora, Real Madrid y FC Barcelona se han enfrentado hasta 22 veces donde solo ha ganado en una ocasión el conjunto blanco. Hasta tres nuevos Clásicos en apenas nueve días ya que el 28 o 2 de marzo jugarán el partido de Liga en el estadio merengue.