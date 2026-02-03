Barcelona hace campaña con el Camp Nou para acoger la final del Mundial y de la Champions 2029

La sede de la final del Mundial 2030 sigue estando en una pelea directa entre el Santiago Bernabéu y el Camp Nou. A pesar de que el estadio del Real Madrid sigue siendo el favorito por su solidez en abarcar eventos de talla máxima como la NFL, en Barcelona no tiran la toalla para acoger el partido pese a los últimos desastres que hay con las licencias de ocupación y el estado de las nuevas instalaciones.

El que ha tomado la palabra ha sido Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, quien ha confirmado que ha hablado con la RFEF para trasladar la firme candidatura del proyecto del Camp Nou: «Hemos tenido siempre una gran ambición para acoger grandes acontecimientos deportivos. De hecho, hablé con Louzán (presidente de la Real Federación Española de Fútbol) que a la ciudad de Barcelona le haría mucha ilusión y que estaríamos preparados para acoger la final del Mundial. Ojalá sea en el Camp Nou», comentó.

En los últimos meses, el Camp Nou ha estado trabajando para aumentar su aforo y acoger más público con la licencia 1C que permitiría abrir el Gol Nord y la Grada Animación. Sin embargo, las autoridades la mantienen congelado a la espera de que se garanticen las medidas de seguridad necesarias para los espectadores. Un permiso que tendrá que dar luz verde el propio Collboni. Aun así, confía en que el estadio culé estará a la altura: «Tendremos un campo absolutamente competitivo, como ha dicho la propia FIFA, para acoger esta final. Pero no depende del Ayuntamiento. De eso se encarga la FIFA. Yo solo he trasladado nuestra ilusión por ser la sede elegida», zanjó.

El Camp Nou, de las cascadas de agua a las ratas

A pesar de que la previsión de Laporta sea que el nuevo Camp Nou será «el mejor del mundo», las imágenes que circulan en la actualidad no invitan a creer en el mensaje. En los últimos partidos se ha visto cómo las fuertes lluvias provocaron cascadas de agua en el techo que empaparon a aficionados, periodistas y hasta al propio palco donde estaba el presidente azulgrana.

Incluso antes de un partido de Champions aparecieron ratas en el césped como síntoma de la suciedad y desorden que están provocando las obras. Ejemplos que demuestran que el estadio está muy lejos de lo prometido para ser un proyecto faraónico que atraiga eventos deportivos y comerciales que impulsen la actividad económica del Barcelona.

Barcelona también quieren la final de la Champions en 2029

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona aprobó este martes presentar la candidatura de Barcelona como ciudad anfitriona para la celebración de la final de la Champions en 2029, según un comunicado del consistorio.

En la misma línea, se aceptó el Acuerdo de Ciudad Anfitriona, que muestra la predisposición de la ciudad a acoger este evento. Se trata de dos trámites necesarios en caso de que el Spotify Camp Nou sea elegido como sede de la final de la Liga de Campeones masculina de 2029.