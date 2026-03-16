Qué fue Persia: historia del antiguo imperio que dominó Oriente Medio

Durante miles de años, una palabra evocaba poder, rutas comerciales interminables y ciudades monumentales levantadas en medio de paisajes áridos: Persia. Mucho antes de que el nombre Irán apareciera en los mapas modernos, esta civilización dominaba una enorme parte del mundo conocido. No era un reino pequeño. Ni mucho menos.

El antiguo Imperio tendría su mayor extensión desde el Mediterráneo hasta las fronteras de la India. Y aun así, durante siglos, logró mantenerse unido bajo una misma estructura política.

Los primeros pueblos persas

Todo tiene su comienzo en la meseta iraní, con varios pueblos de diferentes orígenes y hace unos tres mil años. Entre esos pueblos se encontraban los persas.

En aquel momento no eran un gran imperio, ni siquiera un estado poderoso. Eran tribus organizadas en pequeños territorios. Vivían junto a otros pueblos de la región y, durante mucho tiempo, estuvieron bajo la influencia de civilizaciones más fuertes. Entre ellas destacaban los medos, que dominaban gran parte del área.

Pero la situación estaba a punto de cambiar y todo empezó con un líder.

El ascenso de Ciro el Grande

Tiempo después, aparecería el líder que cambiaría el destino de los persas: Ciro II, conocido como Ciro el Grande.

Su historia parece sacada de una epopeya. Primero unificó a los persas. Después desafió al Imperio medo, que en ese momento era la potencia dominante en la región. Y lo derrotó. Aquella victoria marcó el nacimiento de una nueva potencia.

Pero Ciro no se detuvo ahí. En pocos años inició una serie de conquistas que ampliaron el territorio persa de forma impresionante.

Primero tomó Lidia, en Asia Menor. Luego conquistó Babilonia, una de las ciudades más importantes del mundo antiguo. La expansión fue rápida, y efectiva. Así nació el Imperio aqueménida, el primer gran imperio persa.

El Imperio aqueménida: cómo era de grande

Su territorio era gigantesco. Desde Egipto hasta Asia Central. Desde Anatolia hasta las fronteras de la India.

Para la época, aquello era casi inimaginable. Gobernar un territorio tan amplio planteaba un desafío enorme. No bastaba con conquistar. Había que administrar. Y los persas supieron hacerlo.

Un sistema administrativo innovador

Legaron a tener un sistema administrativo bastante avanzado. Los sátrapas eran gobernantes de regiones, lo que hoy podríamos decir provincias, es decir, gobernadores provinciales. Pero no trabajaban completamente libres.

El poder central supervisaba su actividad mediante inspectores reales conocidos como los ojos y oídos del rey. Era una forma de mantener el control sin tener que gobernar cada región directamente. Y funcionó durante mucho tiempo.

La política de tolerancia persa

Algo que distinguía al Imperio persa de otros imperios antiguos era su actitud hacia los pueblos conquistados.

Estos gobernantes se hicieron conocidos por tolerar que las comunidades mantuvieran sus tradiciones, sus religiones y sus leyes locales.

Las grandes obras del imperio

El Imperio persa también destacó por colosales proyectos impensables para la época. Para su época, era una red de comunicación impresionante.

También se construyeron ciudades monumentales. Entre ellas destaca Persépolis, un complejo ceremonial lleno de palacios, columnas gigantes y relieves tallados en piedra. Todavía hoy sus ruinas impresionan.

Persia frente a Grecia

A pesar de su poder, el Imperio persa también se enfrentó a resistencias. Una de las más famosas provino de las ciudades griegas.

Batallas que marcaron la historia

Son muy conocidas las batallas entre Persia y Grecia.

Entre ellas:

Maratón

Termópilas

Salamina

En términos de recursos, Persia tenía ventaja. Su ejército era enorme. Sus territorios proporcionaban recursos abundantes.

Finalmente, Persia no logró conquistar Grecia. Aun así, el imperio siguió siendo una potencia dominante durante generaciones.

Alejandro Magno y la caída del imperio

Un joven rey macedonio llamado Alejandro Magno llegó para terminar con el poderío persa.

Las batallas decisivas fueron devastadoras para los persas. Primero Issos, después Gaugamela. Tras estas derrotas, el rey persa Darío III perdió el control del imperio.

Alejandro conquistó Persia y el Imperio aqueménida desapareció.

Persia después de Alejandro

Aunque Alejandro conquistó el territorio persa, la cultura persa no desapareció. De hecho, con el paso del tiempo surgieron nuevos imperios en la región. La tradición política y cultural persa seguía viva.

El final del mundo persa antiguo

Tras Alejandro Magno, el Imperio sasánida duró más de cuatrocientos años.

Pero en el siglo VII ocurrió un cambio histórico. Los ejércitos árabes musulmanes comienzan su expansión y las batallas contra los sasánidas fueron decisivas.

Poco a poco, el imperio colapsó. El territorio persa pasó a formar parte del mundo islámico, fue una transformación enorme religiosa, cultural y política.

La cultura persa

Más allá de sus conquistas, Persia también fue una civilización culturalmente rica. Su arte y su arquitectura dejaron huellas profundas.

Las ciudades persas combinaban influencias de distintas regiones. Comerciantes, artesanos y viajeros llegaban desde lugares muy lejanos.

Las rutas comerciales atravesaban el imperio. Y con ellas circulaban ideas, mercancías y conocimientos. Persia actuaba como un puente entre civilizaciones entre Asia, el Mediterráneo y Oriente Medio.

Persia y el Irán actual

A lo largo de varios siglos, la civilización occidental usaría el nombre de Persia para nombrar lo que hoy conocemos como Irán.

Lecturas recomendadas

Breve historia de los persas

Los sátrapas persas de Alejandro