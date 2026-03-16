Zoroastrismo: origen, creencias y la antigua religión del Imperio persa

Aunque a muchas personas no les suene demasiado, el zoroastrismo es una de las religiones monoteístas más antiguas conocidas. Su fundador fue Zaratustra, también llamado Zoroastro en la tradición griega. No se trata solo una religión en el sentido tradicional. También es una forma de entender la vida. Una guía moral.

La religión lo resume con una frase muy sencilla. Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Nada más. Y nada menos.

El origen está en Persia

No hay unanimidad sobre el origen de esta religión, aunque se dice que pudo extenderse a partir del año 1000 a.C. Pero lo importante no es la fecha exacta. Lo importante es el cambio que propuso.

La revelación de Zaratustra

Según la tradición, Zaratustra recibió una revelación divina. En esa experiencia espiritual entró en contacto con Ahura Mazda, quien le transmitió un nuevo mensaje religioso. El profeta empezó a enseñar que existía un único dios supremo. También habló de algo que resultaba bastante revolucionario para su época: la importancia de la elección moral individual.

Las personas no estaban condenadas por su destino. Podrían elegir. Elegir entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la corrupción, entre el bien y el mal. Al principio, sus enseñanzas encontraron resistencia. Cambiar las creencias tradicionales nunca es sencillo. Pero con el tiempo gané seguidores. Y el mensaje empezó a expandirse.

El zoroastrismo y los grandes imperios persas

La verdadera expansión del zoroastrismo llegó cuando las élites políticas comenzaron a adoptarlo. Eso ocurrió especialmente durante dos períodos históricos importantes: el Imperio aqueménida el Imperio sasánida Ambos marcaron momentos clave para esta religión.

El Imperio Aqueménida

El fundador del Imperio sería Ciro el Grande en el siglo VI a.C. y su territorio se extendía desde Egipto hasta Asia Central. Se trataba de gobernantes con mucha tolerancia hacia costumbres y tradiciones.

Ciro permitió el regreso de los judíos a su Jerusalén. Ese gesto quedó registrado incluso en textos bíblicos. La convivencia entre religiones era relativamente común dentro del imperio.

Las principales creencias del zoroastrismo

Aunque la religión evolucionó con el tiempo, algunas ideas básicas se mantienen constantes. Y son bastante interesantes. Ahura Mazda El dios central del zoroastrismo es Ahura Mazda. Su nombre suele traducirse como “Señor Sabio”. Es el creador del universo. También representa la verdad, la luz y el orden moral del mundo. En la visión zoroastriana, todo lo que es bueno proviene de él.

La lucha humana contra el mal

Hay un detalle importante. Los seres humanos no son espectadores pasivos. Cada decisión que toman influye en el resultado de esa lucha. Aquí aparece una de las enseñanzas más poderosas del zoroastrismo. Cada persona es responsable de sus decisiones. No existe una predestinación absoluta. Las personas eligen y sus elecciones son importantes.

La vida después de la muerte

El zoroastrismo también ofrece una visión bastante clara sobre lo que ocurre después de morir. Según la tradición, el alma debe cruzar el Puente Chinvat. Este puente conecta el mundo de los vivos con el mundo espiritual. Para las personas justas, el puente se ensancha y permite cruzarlo con facilidad. Para quienes han vivido de forma injusta, el puente se estrecha hasta provocar la caída hacia un estado de sufrimiento. Es una imagen poderosa. Y curiosamente muy influyente en otras religiones posteriores.

El simbolismo del fuego

Si hay una imagen que muchas personas asocian con el zoroastrismo es el fuego sagrado. Pero conviene aclarar algo. Los zoroastrianos no adoran el fuego. El fuego es un símbolo, representa la pureza, la luz y la verdad. Por eso en los templos zoroastrianos se mantiene una llama encendida de forma permanente. Esa llama simboliza la presencia divina y el orden del universo. Es un recordatorio visible de la luz frente a la oscuridad.

El declive del zoroastrismo

Durante siglos el zoroastrismo fue la religión dominante en Persia. Pero todo cambió en el siglo VII. Los ejércitos árabes con religión musulmana fueron conquistando territorio cada vez más.

El zoroastrismo comenzó a perder seguidores. Poco a poco. A lo largo de generaciones. Sin embargo, la tradición no desapareció por completo. Algunas comunidades lograron conservar sus creencias. Hoy el zoroastrismo sigue existiendo, aunque con un número reducido de fieles. Las comunidades más importantes se encuentran en Irán y en India.

Por qué el zoroastrismo sigue siendo relevante

Puede parecer una religión lejana, casi olvidada. Pero su impacto histórico es profundo. Con ideas como el juicio final, la resurrección, la batalla final entre el bien y el mal, el destino del alma tras la muerte.

Más allá de esas influencias, el zoroastrismo también ofrece algo sorprendentemente simple. Una ética clara. Pensar bien, hablar bien, actuar bien. A veces, las enseñanzas más antiguas siguen siendo las más fáciles de entender. Y quizás también las más difíciles de practicar.

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